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Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта

Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта

18 населенных пунктов Сакского района Крыма останутся без газоснабжения на время ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T21:57

2025-06-11T21:57

2025-06-11T21:57

сакский район

крымгазсети

газ

газоснабжение

новости крыма

крым

отключение газа в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. 18 населенных пунктов Сакского района Крыма останутся без газоснабжения на время ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Ограничения коснутся следующих населенных пунктов района: Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка и Вершинное.Отмечается, что возобновление подачи газа планируют производить после окончания ремонтных работ поэтапно с 18 по 20 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверкуВ Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, крымгазсети, газ, газоснабжение, новости крыма, крым, отключение газа в крыму