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Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта
Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта
18 населенных пунктов Сакского района Крыма останутся без газоснабжения на время ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:57
2025-06-11T21:57
2025-06-11T21:57
сакский район
крымгазсети
газ
газоснабжение
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отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. 18 населенных пунктов Сакского района Крыма останутся без газоснабжения на время ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Ограничения коснутся следующих населенных пунктов района: Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка и Вершинное.Отмечается, что возобновление подачи газа планируют производить после окончания ремонтных работ поэтапно с 18 по 20 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверкуВ Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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сакский район, крымгазсети, газ, газоснабжение, новости крыма, крым, отключение газа в крыму
Часть Сакского района Крыма останется без газа на два дня из-за ремонта
18 населенных пунктов Сакского района останутся без газа на два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. 18 населенных пунктов Сакского района Крыма останутся без газоснабжения на время ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
"В связи с проведением ремонтных работ на ГРС Долинка ООО "Черномортрансгаз", Сакское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" сообщает о приостановке подачи природного газа 18 июня с 8:00", – сказано в сообщении.
Ограничения коснутся следующих населенных пунктов района: Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка и Вершинное.
Отмечается, что возобновление подачи газа планируют производить после окончания ремонтных работ поэтапно с 18 по 20 июня.
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