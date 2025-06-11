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Беспилотник ВСУ сбит над Крымом

Беспилотник ВСУ сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Беспилотник ВСУ сбит над Крымом

Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T17:21

2025-06-11T17:21

2025-06-11T17:29

крым

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беспилотник (бпла, дрон)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, за минувшую ночь российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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