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Беспилотник ВСУ сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
Беспилотник ВСУ сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T17:21
2025-06-11T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, за минувшую ночь российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Беспилотник ВСУ сбит над Крымом

Над Крымом сбит беспилотник ВСУ - Минобороны

17:21 11.06.2025 (обновлено: 17:29 11.06.2025)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Одиннадцатого июня с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым", - цитирует сообщение РИА Новости.

Как сообщалось, за минувшую ночь российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
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КрымСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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