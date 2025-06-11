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Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
Беспилотник ВСУ сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T17:21
2025-06-11T17:21
2025-06-11T17:29
крым
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беспилотник (бпла, дрон)
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник, еще четыре уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, за минувшую ночь российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ - Минобороны
17:21 11.06.2025 (обновлено: 17:29 11.06.2025)