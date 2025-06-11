https://crimea.ria.ru/20250611/36-transformatorakh-podstantsiy-obestocheny-v-alushte-i-okrestnykh-poselkakh-1147134252.html

36 трансформаторах подстанций обесточены в Алуште и окрестных поселках

36 трансформаторах подстанций обесточены в Алуште и окрестных поселках - РИА Новости Крым, 11.06.2025

36 трансформаторах подстанций обесточены в Алуште и окрестных поселках

В Алуште, а также в селе Изобильное и поселках Розовый и Красный рай произошло аварийное отключение 36 трансформаторных подстанций. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T15:47

2025-06-11T15:47

2025-06-11T15:47

алушта

галина огнева

гуп рк "крымэнерго"

электросети крыма

электроэнергия

электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Алуште, а также в селе Изобильное и поселках Розовый и Красный рай произошло аварийное отключение 36 трансформаторных подстанций. Об этом со ссылкой на "Крымэнерго" сообщила глава администрации города-курорта Галина Огнева.Как уточнили в пресс-службе "Крымэнерго", света временно не будет в Алуште у абонентов, проживающих по улицам: 60 лет СССР, Виноградная, Ялтинская, Юбилейная, Солнечная, Ильичевка. А также в домах по переулкам: Фруктовый, Урожайный, Молодежный, Майский и прилегающим к ним улицам и переулкам. Без электроснабжения также временно остался четвертый микрорайон.В селе Изобильное света нет по улицам: Центральная, Виноградная, Цветочная, Изобильненская, Речная, Новая, Горная, Розовая, Изобильная, Лавандовая, Школьная, Шалфейная, Сосновая, Юбилейная, Восточная, 60 лет СССР, Тисовая, Садовая; переулки: Верхний, Дачный, Северный, Почтовый, Речной, Горный, Кузнечный, Виноградный, Табачный, Фруктовый и прилегающие к ним улицы/переулки.В поселке Розовый свет отсутствует по улицам: Ароматная, Мирная и прилегающим к ним улицам/переулкам"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Накануне в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Также в Белогорском районе Крыма из-за аварии на линии без электричества остались жители шести населенных пунктов, еще пять были обесточены в Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийС 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услугиВ Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей

алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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