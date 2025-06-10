https://crimea.ria.ru/20250610/zhitelya-dzhankoyskogo-rayona-prigovorili-k-15-godam-za-smertelnoe-dtp-1147086439.html

Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП

Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП

Житель Джанкойского района получил 1,5 года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T11:30

2025-06-10T11:30

2025-06-10T11:30

россия

крым

новости крыма

джанкойский район

прокуратура республики крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/82/1117728219_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_d3f7a11a5b9f02c156bab8aa3a9487ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района получил 1,5 года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Авария произошла 20 декабря 2024 года. Водитель автомобиля "ВАЗ 21104", двигаясь по одной из улиц в поселке Азовское, совершил наезд на женщину с коляской, в которой находился ребенок.Суд признал жителя региона виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в автоВ Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковкеСмертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик

россия

крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, джанкойский район, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, приговор