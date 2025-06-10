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Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП
Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП
Житель Джанкойского района получил 1,5 года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:30
2025-06-10T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района получил 1,5 года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Авария произошла 20 декабря 2024 года. Водитель автомобиля "ВАЗ 21104", двигаясь по одной из улиц в поселке Азовское, совершил наезд на женщину с коляской, в которой находился ребенок.Суд признал жителя региона виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в автоВ Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковкеСмертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, крым, новости крыма, джанкойский район, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, приговор
Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП

Житель Джанкойского района получил 1,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП

11:30 10.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района получил 1,5 года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Авария произошла 20 декабря 2024 года. Водитель автомобиля "ВАЗ 21104", двигаясь по одной из улиц в поселке Азовское, совершил наезд на женщину с коляской, в которой находился ребенок.
"В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в больнице", – сказано в сообщении.
Суд признал жителя региона виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.
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РоссияКрымНовости КрымаДжанкойский районПрокуратура Республики КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияПриговор
 
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