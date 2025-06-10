https://crimea.ria.ru/20250610/zhitel-simferopolya-perevel-na-zaschischennyy-schet-bolee-4-millionov-rubley-1147101944.html
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T18:22
2025-06-10T18:22
2025-06-10T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего аферисты звонили своим жертвам через Telegram и WhatsApp от имени операторов связи, сотрудников банков, правоохранителей, налоговиков или Росфинмониторинга, и использовали схемы "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции", "Безопасный счет". Наибольшей за неделю суммы таким образом лишился житель Симферополя, который принял звонок от "сотрудника правоохранительных органов" и узнал, что его деньги якобы в опасности, поэтому очень важно перевести их на "защищенный счет".Кроме того, крымчан обманывали на бесплатных сервисах объявлений и в социальных сетях, а также навязывали установку сторонних приложений и переход по неизвестным ссылкам. Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-службе МВД. Жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничествеПенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублейОбещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд
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мвд по республике крым, мошенничество, крым
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
Крымчане отдали мошенникам более 53 миллионов рублей за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В период со 2 по 9 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 70 граждан, лишившись более 53 миллионов рублей", - констатировали в пресс-службе.
Чаще всего аферисты звонили своим жертвам через Telegram и WhatsApp от имени операторов связи, сотрудников банков, правоохранителей, налоговиков или Росфинмониторинга, и использовали схемы "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции", "Безопасный счет".
Наибольшей за неделю суммы таким образом лишился житель Симферополя, который принял звонок от "сотрудника правоохранительных органов" и узнал, что его деньги якобы в опасности, поэтому очень важно перевести их на "защищенный счет".
"Последовав указаниям так называемого правоохранителя, мужчина потерял более 4 миллионов рублей", - сообщили в полиции.
Кроме того, крымчан обманывали на бесплатных сервисах объявлений и в социальных сетях, а также навязывали установку сторонних приложений и переход по неизвестным ссылкам.
Мошенники придумали новую схему обмана
россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-службе МВД. Жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.
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