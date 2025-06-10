Рейтинг@Mail.ru
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/zhitel-simferopolya-perevel-na-zaschischennyy-schet-bolee-4-millionov-rubley-1147101944.html
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T18:22
2025-06-10T18:22
мвд по республике крым
мошенничество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_874288a6643636ea852fbc1bb2d3cc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего аферисты звонили своим жертвам через Telegram и WhatsApp от имени операторов связи, сотрудников банков, правоохранителей, налоговиков или Росфинмониторинга, и использовали схемы "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции", "Безопасный счет". Наибольшей за неделю суммы таким образом лишился житель Симферополя, который принял звонок от "сотрудника правоохранительных органов" и узнал, что его деньги якобы в опасности, поэтому очень важно перевести их на "защищенный счет".Кроме того, крымчан обманывали на бесплатных сервисах объявлений и в социальных сетях, а также навязывали установку сторонних приложений и переход по неизвестным ссылкам. Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-службе МВД. Жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничествеПенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублейОбещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721344_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_077548e0caca8ecc04f82be27d88c40d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, мошенничество, крым
Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей

Крымчане отдали мошенникам более 53 миллионов рублей за неделю

18:22 10.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

"В период со 2 по 9 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 70 граждан, лишившись более 53 миллионов рублей", - констатировали в пресс-службе.

Чаще всего аферисты звонили своим жертвам через Telegram и WhatsApp от имени операторов связи, сотрудников банков, правоохранителей, налоговиков или Росфинмониторинга, и использовали схемы "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции", "Безопасный счет".
Наибольшей за неделю суммы таким образом лишился житель Симферополя, который принял звонок от "сотрудника правоохранительных органов" и узнал, что его деньги якобы в опасности, поэтому очень важно перевести их на "защищенный счет".
"Последовав указаниям так называемого правоохранителя, мужчина потерял более 4 миллионов рублей", - сообщили в полиции.
Кроме того, крымчан обманывали на бесплатных сервисах объявлений и в социальных сетях, а также навязывали установку сторонних приложений и переход по неизвестным ссылкам.
Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-службе МВД. Жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве
Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд
 
МВД по Республике КрымМошенничествоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
19:09Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине
18:46Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять
18:22Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
18:08Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
17:56Зеленский ввел санкции против "Артека"
17:37В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
17:10Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
17:08Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
17:03Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
16:53"Почта Крыма" вошла в список стратегических предприятий России
16:34Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность
16:15В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
15:53В пяти районах Крыма ввели режим ЧС
15:39Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
15:29Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе
14:59В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
14:50В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров
14:38В Севастополе открыли рейд
14:35Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
Лента новостейМолния