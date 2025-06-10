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Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей

Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей

Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T18:22

2025-06-10T18:22

2025-06-10T18:22

мвд по республике крым

мошенничество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Крымчане в попытке получить легкий заработок и сохранить деньги на "безопасных счетах" за неделю отдали мошенникам свыше 53 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего аферисты звонили своим жертвам через Telegram и WhatsApp от имени операторов связи, сотрудников банков, правоохранителей, налоговиков или Росфинмониторинга, и использовали схемы "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции", "Безопасный счет". Наибольшей за неделю суммы таким образом лишился житель Симферополя, который принял звонок от "сотрудника правоохранительных органов" и узнал, что его деньги якобы в опасности, поэтому очень важно перевести их на "защищенный счет".Кроме того, крымчан обманывали на бесплатных сервисах объявлений и в социальных сетях, а также навязывали установку сторонних приложений и переход по неизвестным ссылкам. Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов, предупреждали ранее в пресс-службе МВД. Жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего. В чате уже находятся "коллеги", которые охотно делятся опытом, убеждая вновь прибывшего сделать то, что нужно. При этом ни одного "живого" человека в данном чате может и не оказаться, отметили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничествеПенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублейОбещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, мошенничество, крым