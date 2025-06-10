https://crimea.ria.ru/20250610/zelenskiy-raskryl-pravdu-o-trebovanii-zapada-k-ukraine-1147108465.html

Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине

Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине

Запад требует мобилизации 18-летних украинцев, без этого союзники отказались усиливать санкции против России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T19:09

2025-06-10T19:09

2025-06-10T19:09

украина

новости

мобилизация на украине

военное положение на украине

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад требует мобилизации 18-летних украинцев, без этого союзники отказались усиливать санкции против России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Valaszo Oline. Со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, агентство сообщает о том, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних украинцев.Как ранее заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои частиВ Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на УкраинеПострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами

https://crimea.ria.ru/20250608/na-ukraine-vozmuscheny-otkazom-zelenskogo-zabirat-tela-pogibshikh-soldat-vsu-1147039044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, мобилизация на украине, военное положение на украине, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины)