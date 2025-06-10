Рейтинг@Mail.ru
Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/zelenskiy-raskryl-pravdu-o-trebovanii-zapada-k-ukraine-1147108465.html
Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине
Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине
Запад требует мобилизации 18-летних украинцев, без этого союзники отказались усиливать санкции против России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T19:09
2025-06-10T19:09
украина
новости
мобилизация на украине
военное положение на украине
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619526_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39da6d566dcb5c398f732718b170885d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад требует мобилизации 18-летних украинцев, без этого союзники отказались усиливать санкции против России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Valaszo Oline. Со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, агентство сообщает о том, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних украинцев.Как ранее заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои частиВ Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на УкраинеПострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами
https://crimea.ria.ru/20250608/na-ukraine-vozmuscheny-otkazom-zelenskogo-zabirat-tela-pogibshikh-soldat-vsu-1147039044.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619526_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b6452c7902b3fb59d06f428cb161fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, мобилизация на украине, военное положение на украине, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины)
Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине

Зеленский: Запад требует отправки на фронт 18-летних украинцев

19:09 10.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад требует мобилизации 18-летних украинцев, без этого союзники отказались усиливать санкции против России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Valaszo Oline.

"Перечисляя причины, западные партнеры не приняли решение о санкциях, потому что Украина не мобилизовала людей с 18 лет", — цитирует главу киевского режима РИА Новости.

Со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, агентство сообщает о том, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних украинцев.
Как ранее заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части
В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине
Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
8 июня, 15:36
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
 
УкраинаНовостиМобилизация на УкраинеВоенное положение на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
19:09Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине
18:46Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять
18:22Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
18:08Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
17:56Зеленский ввел санкции против "Артека"
17:37В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
17:10Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
17:08Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
17:03Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
16:53"Почта Крыма" вошла в список стратегических предприятий России
16:34Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность
16:15В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
15:53В пяти районах Крыма ввели режим ЧС
15:39Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
15:29Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе
14:59В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
14:50В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров
14:38В Севастополе открыли рейд
14:35Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
Лента новостейМолния