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Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T17:08
2025-06-10T17:08
2025-06-10T17:37
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.Путин подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать чужую волю."Такие ценности, определяющие для нас, это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине", - отметил президент.Российский лидер подчеркнул, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, общество, совет безопасности россии , новости
Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
Защита традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России – Путин
17:08 10.06.2025 (обновлено: 17:37 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать чужую волю.
"Такие ценности, определяющие для нас, это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине", - отметил президент.
Российский лидер подчеркнул, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.
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