https://crimea.ria.ru/20250610/zaschita-traditsionnykh-tsennostey-napryamuyu-svyazana-s-suverenitetom-rf--putin-1147108342.html

Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин

Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин

Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T17:08

2025-06-10T17:08

2025-06-10T17:37

владимир путин (политик)

россия

общество

совет безопасности россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.Путин подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать чужую волю."Такие ценности, определяющие для нас, это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине", - отметил президент.Российский лидер подчеркнул, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, совет безопасности россии , новости