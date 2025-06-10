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Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой

Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп вновь публично заявил о победе Америки во Второй мировой войне, чтобы заручиться поддержкой своего внутреннего электората, крайне... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T22:39

2025-06-10T22:39

2025-06-10T22:39

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

сша

мнения

андрей манойло

история

вторая мировая война

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь публично заявил о победе Америки во Второй мировой войне, чтобы заручиться поддержкой своего внутреннего электората, крайне неграмотного в этом вопросе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что США победили во Второй мировой войне, а "Россия помогла".По мнению Манойло, подобные заявления Трампа не являются выражением безграмотности или злого умысла. Эксперт считает, что американский лидер говорит такие вещи потому, что "крайне прагматичен и делает только то, что может принести конкретную выгоду", а для достижения этих целей "всегда говорит конкретным людям то, что они хотят услышать".Таким образом слова Трампа отражают еще и уровень грамотности и знания истории той части населения США, к которой он обращается, убежден он."А она не знает об участи Советского Союза во Второй мировой войне и о том, кто внес решающий вклад, вообще ничего. Их ограниченно учили, что американцы пришли и всех победили. И Трамп не пытается изменить их взгляд на мир – он подпевает", - поясняет свою позицию Манойло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 летБудет очень "весело": к чему приведут протесты в США

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, мнения, андрей манойло, история, вторая мировая война, политика, в мире