https://crimea.ria.ru/20250610/zachem-tramp-snova-zayavil-o-pobede-ssha-vo-vtoroy-mirovoy-1147102804.html
Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой
Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой
Президент США Дональд Трамп вновь публично заявил о победе Америки во Второй мировой войне, чтобы заручиться поддержкой своего внутреннего электората, крайне... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T22:39
2025-06-10T22:39
2025-06-10T22:39
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
сша
мнения
андрей манойло
история
вторая мировая война
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_560dbd2b3cdb0adbcfd61f1a6d215014.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь публично заявил о победе Америки во Второй мировой войне, чтобы заручиться поддержкой своего внутреннего электората, крайне неграмотного в этом вопросе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что США победили во Второй мировой войне, а "Россия помогла".По мнению Манойло, подобные заявления Трампа не являются выражением безграмотности или злого умысла. Эксперт считает, что американский лидер говорит такие вещи потому, что "крайне прагматичен и делает только то, что может принести конкретную выгоду", а для достижения этих целей "всегда говорит конкретным людям то, что они хотят услышать".Таким образом слова Трампа отражают еще и уровень грамотности и знания истории той части населения США, к которой он обращается, убежден он."А она не знает об участи Советского Союза во Второй мировой войне и о том, кто внес решающий вклад, вообще ничего. Их ограниченно учили, что американцы пришли и всех победили. И Трамп не пытается изменить их взгляд на мир – он подпевает", - поясняет свою позицию Манойло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 летБудет очень "весело": к чему приведут протесты в США
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144742701_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_74d90f4451587c74cba47a2afb2f43a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, мнения, андрей манойло, история, вторая мировая война, политика, в мире
Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой
Эксперт оценил заявление Трампа о победе США во Второй мировой войне с помощью СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп вновь публично заявил о победе Америки во Второй мировой войне, чтобы заручиться поддержкой своего внутреннего электората, крайне неграмотного в этом вопросе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что США победили во Второй мировой войне, а "Россия помогла".
По мнению Манойло, подобные заявления Трампа не являются выражением безграмотности или злого умысла. Эксперт считает, что американский лидер говорит такие вещи потому, что "крайне прагматичен и делает только то, что может принести конкретную выгоду", а для достижения этих целей "всегда говорит конкретным людям то, что они хотят услышать".
"И он делает это для того, чтобы заручиться в очередной раз поддержкой своего внутреннего электората, который именно это и хочет услышать", – сказал Манойло.
Таким образом слова Трампа отражают еще и уровень грамотности и знания истории той части населения США, к которой он обращается, убежден он.
"А она не знает об участи Советского Союза во Второй мировой войне и о том, кто внес решающий вклад, вообще ничего. Их ограниченно учили, что американцы пришли и всех победили. И Трамп не пытается изменить их взгляд на мир – он подпевает", - поясняет свою позицию Манойло.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: