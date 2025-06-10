https://crimea.ria.ru/20250610/vystavka-v-chest-100-letiya-arteka-otkrylas-v-moskovskom-gume--1147082471.html

Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе

Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов посетил открывшуюся в московском ГУМе выставку "Артек на все 100", подготовленную к юбилею Международного детского... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T10:52

2025-06-10T10:52

2025-06-10T10:52

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов посетил открывшуюся в московском ГУМе выставку "Артек на все 100", подготовленную к юбилею Международного детского центра.Глава Минпросвещения России отметил, что по всей стране проводится большое количество масштабных мероприятий, приуроченных к юбилею "Артека".Одним из них стал концерт в Национальном центре "Россия", в котором приняли участие артековцы разных лет, включая международных гостей.Также состоялась ежегодная благотворительная акция по продаже мороженого в ГУМе. В ней приняли участие врачи, олимпийские чемпионы, музыканты, актеры театра и кино, телеведущие и блогеры.В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова.За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека" В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест

https://crimea.ria.ru/20250528/v-simferopole-torzhestvenno-vstretili-detey-yubileynoy-smeny-arteka-1146781921.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", минпросвещения рф, сергей кравцов, москва, крым, новости