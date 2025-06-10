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Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе
Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов посетил открывшуюся в московском ГУМе выставку "Артек на все 100", подготовленную к юбилею Международного детского... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T10:52
2025-06-10T10:52
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов посетил открывшуюся в московском ГУМе выставку "Артек на все 100", подготовленную к юбилею Международного детского центра.Глава Минпросвещения России отметил, что по всей стране проводится большое количество масштабных мероприятий, приуроченных к юбилею "Артека".Одним из них стал концерт в Национальном центре "Россия", в котором приняли участие артековцы разных лет, включая международных гостей.Также состоялась ежегодная благотворительная акция по продаже мороженого в ГУМе. В ней приняли участие врачи, олимпийские чемпионы, музыканты, актеры театра и кино, телеведущие и блогеры.В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова.За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека" В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест
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мдц "артек", минпросвещения рф, сергей кравцов, москва, крым, новости
Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе

Кравцов посетил экспозицию в честь 100-летия "Артека" в московском ГУМе

10:52 10.06.2025
 
© Минпросвещения РФСергей Кравцов посетил выставку к 100-летию "Артека
Сергей Кравцов посетил выставку к 100-летию Артека
© Минпросвещения РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов посетил открывшуюся в московском ГУМе выставку "Артек на все 100", подготовленную к юбилею Международного детского центра.
"Сегодня детский центр — эталон организации детского отдыха. Здесь проходят обучение советники директоров по воспитанию. На выставке в ГУМе москвичи и гости столицы смогут соприкоснуться с уникальными традициями "Артека", - приводит слова Кравцова пресс-служба министерства.
Глава Минпросвещения России отметил, что по всей стране проводится большое количество масштабных мероприятий, приуроченных к юбилею "Артека".
Одним из них стал концерт в Национальном центре "Россия", в котором приняли участие артековцы разных лет, включая международных гостей.
Также состоялась ежегодная благотворительная акция по продаже мороженого в ГУМе. В ней приняли участие врачи, олимпийские чемпионы, музыканты, актеры театра и кино, телеведущие и блогеры.
В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова.
За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.
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