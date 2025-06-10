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ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали

ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали - РИА Новости Крым, 10.06.2025

ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали

Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:04

2025-06-10T14:04

2025-06-10T14:12

белгород

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков.Троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков.Губернатор добавил, что есть угроза удара второго беспилотника, поэтому на месте работают только оперативные службы и самооборона.По данным МЧС России, к работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:102 украинских беспилотника атаковали регионы России Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве

белгород

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, атаки всу, новости