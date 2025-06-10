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ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали
ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали - РИА Новости Крым, 10.06.2025
ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали
Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:04
2025-06-10T14:04
2025-06-10T14:12
белгород
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков.Троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков.Губернатор добавил, что есть угроза удара второго беспилотника, поэтому на месте работают только оперативные службы и самооборона.По данным МЧС России, к работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:102 украинских беспилотника атаковали регионы России Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве
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белгород, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, атаки всу, новости
ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали
Один человек погиб и четверо ранены при ударе беспилотника ВСУ по заправке в Белгороде
14:04 10.06.2025 (обновлено: 14:12 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков.
"Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Выехал на место... К большому горю, погиб один мирный житель, четверо получили ранения. Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины", – написал он в своем Telegram-канале.
Троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков.
Губернатор добавил, что есть угроза удара второго беспилотника, поэтому на месте работают только оперативные службы и самооборона.
По данным МЧС России, к работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.
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