Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
В Нижнегорском районе Крыма из-за короткого замыкания уличных проводов сгорел жилой
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом, огород и сарай. Причиной ЧП стало короткое замыкание уличных проводов, которое спровоцировал сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По данным спасателей, все произошло во дворе частного дома в селе Родники. Из-за сильного ветра случился перехлест проводов, что вызвало короткое замыкание.
"Искры упали на сухостой на территории частного жилого дома, далее огонь перекинулся на хозпостройку и сам дом. Общая площадь пожара составила 262 квадратных метров. К сожалению, хозяев дома не оказалось на месте, пожарных вызвали соседи", - говорится в сообщении.
Пожарные оперативно пресекли распространение пламени на соседние земельные участки и ликвидировали возгорание.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
Накануне в Симферопольском районе Крыма также горела сухая трава, площадь пожара составила четыре гектара, сообщили в республиканском главке МЧС России. Также в понедельник в Бахчисарайском районе республики ликвидировали пожар в лесу.
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