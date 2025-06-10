https://crimea.ria.ru/20250610/veter-sprovotsiroval-korotkoe-zamykanie-v-krymu-sgorel-zhiloy-dom-1147108161.html

Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом

Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом

В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом, огород и сарай. Причиной ЧП стало короткое замыкание уличных проводов, которое спровоцировал сильный ветер. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T17:03

2025-06-10T17:03

2025-06-10T17:03

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом, огород и сарай. Причиной ЧП стало короткое замыкание уличных проводов, которое спровоцировал сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, все произошло во дворе частного дома в селе Родники. Из-за сильного ветра случился перехлест проводов, что вызвало короткое замыкание.Пожарные оперативно пресекли распространение пламени на соседние земельные участки и ликвидировали возгорание.Накануне в Симферопольском районе Крыма также горела сухая трава, площадь пожара составила четыре гектара, сообщили в республиканском главке МЧС России. Также в понедельник в Бахчисарайском районе республики ликвидировали пожар в лесу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссеВ Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожарПристройка жилого дома сгорела под Симферополем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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