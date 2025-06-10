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Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом, огород и сарай. Причиной ЧП стало короткое замыкание уличных проводов, которое спровоцировал сильный ветер. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T17:03
2025-06-10T17:03
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
нижнегорский район
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом, огород и сарай. Причиной ЧП стало короткое замыкание уличных проводов, которое спровоцировал сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, все произошло во дворе частного дома в селе Родники. Из-за сильного ветра случился перехлест проводов, что вызвало короткое замыкание.Пожарные оперативно пресекли распространение пламени на соседние земельные участки и ликвидировали возгорание.Накануне в Симферопольском районе Крыма также горела сухая трава, площадь пожара составила четыре гектара, сообщили в республиканском главке МЧС России. Также в понедельник в Бахчисарайском районе республики ликвидировали пожар в лесу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссеВ Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожарПристройка жилого дома сгорела под Симферополем
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крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар, нижнегорский район, новости крыма
Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом

В Нижнегорском районе Крыма из-за короткого замыкания уличных проводов сгорел жилой

17:03 10.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом, огород и сарай. Причиной ЧП стало короткое замыкание уличных проводов, которое спровоцировал сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По данным спасателей, все произошло во дворе частного дома в селе Родники. Из-за сильного ветра случился перехлест проводов, что вызвало короткое замыкание.
"Искры упали на сухостой на территории частного жилого дома, далее огонь перекинулся на хозпостройку и сам дом. Общая площадь пожара составила 262 квадратных метров. К сожалению, хозяев дома не оказалось на месте, пожарных вызвали соседи", - говорится в сообщении.
Пожарные оперативно пресекли распространение пламени на соседние земельные участки и ликвидировали возгорание.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Нижнегорском районе Крыма сгорел жилой дом и сухостой из-за короткого замыкания
Накануне в Симферопольском районе Крыма также горела сухая трава, площадь пожара составила четыре гектара, сообщили в республиканском главке МЧС России. Также в понедельник в Бахчисарайском районе республики ликвидировали пожар в лесу.
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