https://crimea.ria.ru/20250610/velikolepnoe-chuvstvo-voiny-rf-ob-osvobozhdenii-iz-ukrainskogo-plena-1147113523.html

"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена

"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена - РИА Новости Крым, 10.06.2025

"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена

Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военнослужащими, которые были возвращены 10 июня из украинского плена в рамках обмена пленными. На видео... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T20:22

2025-06-10T20:22

2025-06-10T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военнослужащими, которые были возвращены 10 июня из украинского плена в рамках обмена пленными. На видео бойцы радуются возвращению домой и благодарят тех, благодаря кому это стало возможным.Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории, сообщили ранее во вторник в Минобороны. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.Другие бойцы также произносят слова благодарности. Кроме того, на кадрах видна целая группа освобожденных военнослужащих РФ с российскими триколорами в руках. Бойцы скандируют слово "Россия!".9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали накануне в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеМинобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и раненымиОбмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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