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"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена
"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена - РИА Новости Крым, 10.06.2025
"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена
Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военнослужащими, которые были возвращены 10 июня из украинского плена в рамках обмена пленными. На видео... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:22
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министерство обороны рф
пленные
обмен пленными
видео
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военнослужащими, которые были возвращены 10 июня из украинского плена в рамках обмена пленными. На видео бойцы радуются возвращению домой и благодарят тех, благодаря кому это стало возможным.Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории, сообщили ранее во вторник в Минобороны. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.Другие бойцы также произносят слова благодарности. Кроме того, на кадрах видна целая группа освобожденных военнослужащих РФ с российскими триколорами в руках. Бойцы скандируют слово "Россия!".9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали накануне в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеМинобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и раненымиОбмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пленные, обмен пленными, видео, вооруженные силы россии, новости, новости сво, видео
"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена

В Минобороны показали видео с освобожденными из украинского плена российскими военными

20:22 10.06.2025 (обновлено: 20:23 10.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военнослужащими, которые были возвращены 10 июня из украинского плена в рамках обмена пленными. На видео бойцы радуются возвращению домой и благодарят тех, благодаря кому это стало возможным.
Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории, сообщили ранее во вторник в Минобороны. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.
"Великолепное чувство. Как здесь классно! Это не передаваемые ощущения просто. Хочу вообще забыть то, что было. Большое спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, всему Миноброны. Я очень благодарен", - говорит один из освобожденных военнослужащих на кадрах, которые опубликованы пресс-службой российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
Другие бойцы также произносят слова благодарности. Кроме того, на кадрах видна целая группа освобожденных военнослужащих РФ с российскими триколорами в руках. Бойцы скандируют слово "Россия!".
9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали накануне в Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФПленныеОбмен пленнымиВидеоВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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