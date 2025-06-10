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В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T16:15
2025-06-10T16:15
2025-06-10T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Газель", в результате чего произошло опрокидывание. По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей - 2010 и 2023 годов рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, евпатория, мвд по республике крым
В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
В ДТП на западе Крыма погибли 9-летний ребенок и женщина
16:15 10.06.2025 (обновлено: 16:33 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Газель", в результате чего произошло опрокидывание.
"В ДТП два пассажира автомобиля Nissan, женщина и 9-летний ребенок, смертельно травмированы. Водитель и еще двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МВД.
По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей - 2010 и 2023 годов рождения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.
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