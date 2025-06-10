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В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T16:15
2025-06-10T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Газель", в результате чего произошло опрокидывание. По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей - 2010 и 2023 годов рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый

В ДТП на западе Крыма погибли 9-летний ребенок и женщина

16:15 10.06.2025 (обновлено: 16:33 10.06.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Газель", в результате чего произошло опрокидывание.

"В ДТП два пассажира автомобиля Nissan, женщина и 9-летний ребенок, смертельно травмированы. Водитель и еще двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МВД.

По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей - 2010 и 2023 годов рождения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.
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