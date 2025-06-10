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В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый

В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый

Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T16:15

2025-06-10T16:15

2025-06-10T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП на западе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла во вторник днем на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Мирного, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Газель", в результате чего произошло опрокидывание. По информации прокуратуры Крыма, еще двое пострадавших детей - 2010 и 2023 годов рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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