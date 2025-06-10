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В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"
В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"
В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях". Ее посвятили празднованию Дня России в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:23
2025-06-10T14:23
симферополь
выставка
россия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях". Ее посвятили празднованию Дня России в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренней политики, информации и связи.Фотовыставка "Россия в людях" – о крымчанах, чьи достижения стали символами Крыма в истории, культуре, науке и спорте. Это 30 стендов с достойными именами и фамилиями."Среди героев – известные крымские спортсмены, космонавты, врачи, политики, представители культуры и искусства. Мероприятие открывали в том числе и сами герои выставки", – подчеркнули в профильном министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе""Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВОВ Совфеде открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
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РИА Новости Крым
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симферополь, выставка, россия, день россии, мининформ крыма, общество, новости крыма
В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"

В Симферополе ко Дню России открыли фотовыставку "Россия в людях"

14:23 10.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фотовыставки "Россия в людях"
Открытие фотовыставки Россия в людях - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях". Ее посвятили празднованию Дня России в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренней политики, информации и связи.
"В рамках фотовыставки мы с особой гордостью хотим рассказать о людях, чей труд и преданность своему делу неразрывно связаны с Крымом, а судьбы – стали неотъемлемой частью великой истории нашей страны", – сказано в сообщении.
Фотовыставка "Россия в людях" – о крымчанах, чьи достижения стали символами Крыма в истории, культуре, науке и спорте. Это 30 стендов с достойными именами и фамилиями.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фотовыставки "Россия в людях"
Открытие фотовыставки Россия в людях
1 из 5
Открытие фотовыставки "Россия в людях"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Она посвящена Дню России

Открытие фотовыставки Россия в людях
2 из 5

Она посвящена Дню России

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка - о крымчанах, чьи достижения стали историей великой страны

Открытие фотовыставки Россия в людях
3 из 5

Выставка - о крымчанах, чьи достижения стали историей великой страны

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Экспозиция насчитывает 30 стендов

Открытие фотовыставки Россия в людях
4 из 5

Экспозиция насчитывает 30 стендов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В открытии приняли участие и сами герои фотографий

Открытие фотовыставки Россия в людях
5 из 5

В открытии приняли участие и сами герои фотографий

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Открытие фотовыставки "Россия в людях"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Она посвящена Дню России

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Выставка - о крымчанах, чьи достижения стали историей великой страны

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Экспозиция насчитывает 30 стендов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

В открытии приняли участие и сами герои фотографий

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Среди героев – известные крымские спортсмены, космонавты, врачи, политики, представители культуры и искусства. Мероприятие открывали в том числе и сами герои выставки", – подчеркнули в профильном министерстве.
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