В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"
В Симферополе ко Дню России открыли фотовыставку "Россия в людях"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фотовыставки "Россия в людях"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях". Ее посвятили празднованию Дня России в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренней политики, информации и связи.
"В рамках фотовыставки мы с особой гордостью хотим рассказать о людях, чей труд и преданность своему делу неразрывно связаны с Крымом, а судьбы – стали неотъемлемой частью великой истории нашей страны", – сказано в сообщении.
Фотовыставка "Россия в людях" – о крымчанах, чьи достижения стали символами Крыма в истории, культуре, науке и спорте. Это 30 стендов с достойными именами и фамилиями.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фотовыставки "Россия в людях"
1 из 5
Открытие фотовыставки "Россия в людях"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Она посвящена Дню России
2 из 5
Она посвящена Дню России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка - о крымчанах, чьи достижения стали историей великой страны
3 из 5
Выставка - о крымчанах, чьи достижения стали историей великой страны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Экспозиция насчитывает 30 стендов
4 из 5
Экспозиция насчитывает 30 стендов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В открытии приняли участие и сами герои фотографий
5 из 5
В открытии приняли участие и сами герои фотографий
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Открытие фотовыставки "Россия в людях"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Она посвящена Дню России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Выставка - о крымчанах, чьи достижения стали историей великой страны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Экспозиция насчитывает 30 стендов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
В открытии приняли участие и сами герои фотографий
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Среди героев – известные крымские спортсмены, космонавты, врачи, политики, представители культуры и искусства. Мероприятие открывали в том числе и сами герои выставки", – подчеркнули в профильном министерстве.
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