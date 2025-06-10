https://crimea.ria.ru/20250610/v-simferopole-otkryli-fotovystavku-rossiya-v-lyudyakh-1147096957.html

В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"

В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях" - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"

В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях". Ее посвятили празднованию Дня России в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:23

2025-06-10T14:23

2025-06-10T14:23

симферополь

выставка

россия

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях". Ее посвятили празднованию Дня России в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренней политики, информации и связи.Фотовыставка "Россия в людях" – о крымчанах, чьи достижения стали символами Крыма в истории, культуре, науке и спорте. Это 30 стендов с достойными именами и фамилиями."Среди героев – известные крымские спортсмены, космонавты, врачи, политики, представители культуры и искусства. Мероприятие открывали в том числе и сами герои выставки", – подчеркнули в профильном министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе""Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВОВ Совфеде открылась выставка в честь 100-летия "Артека"

https://crimea.ria.ru/20250609/den-rossii-v-krymu--gde-i-kak-otmetit-prazdnik-1146960729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, выставка, россия, день россии, мининформ крыма, общество, новости крыма