https://crimea.ria.ru/20250610/v-sevastopole-zakryt-reyd-1147098943.html
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе остановили работу пассажирских катеров и парома. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:21
2025-06-10T14:21
2025-06-10T14:45
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378232_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69de738fcff4a28a5d64cc407d39d53f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу пассажирских катеров и парома. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причины ограничения движения уточняются.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378232_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cbfcffa1167a5b7519bd77a88a90761c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, крым
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе приостановили движение парома и катеров
14:21 10.06.2025 (обновлено: 14:45 10.06.2025)