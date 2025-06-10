https://crimea.ria.ru/20250610/v-sevastopole-zakryt-reyd-1147098943.html

В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе остановили работу пассажирских катеров и парома. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:21

2025-06-10T14:21

2025-06-10T14:45

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

севастополь

новости севастополя

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378232_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69de738fcff4a28a5d64cc407d39d53f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу пассажирских катеров и парома. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причины ограничения движения уточняются.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, крым