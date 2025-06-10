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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:38
2025-06-10T14:38
2025-06-10T14:38
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
паромы и катера в севастополе
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новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд закрыли во вторник днем. Причина ограничения не указывалась. Однако спустя 12 минут движение катеров и паромов через бухту восстановили в штатном режиме. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности. Информация о введении и снятии ограничений публикуется в соцсетях дептранса города. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу