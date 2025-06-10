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В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин

В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин

В различных регионах России за шесть лет построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник и больниц. Об этом заявил президент России РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:59

2025-06-10T14:59

2025-06-10T14:59

владимир путин (политик)

россия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В различных регионах России за шесть лет построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник и больниц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, капитально отремонтированы порядка 5,5 тысяч медицинских объектов, в том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, отметил президент.Также в целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медоборудования, добавил Путин.Он заверил, что что работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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