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В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
В различных регионах России за шесть лет построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник и больниц. Об этом заявил президент России РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:59
2025-06-10T14:59
2025-06-10T14:59
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В различных регионах России за шесть лет построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник и больниц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, капитально отремонтированы порядка 5,5 тысяч медицинских объектов, в том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, отметил президент.Также в целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медоборудования, добавил Путин.Он заверил, что что работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии
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владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, здравоохранение в россии, новости
В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
В регионах России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и поликлиник – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В различных регионах России за шесть лет построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник и больниц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
“За шесть лет в разных регионах страны было создано более 6,5 тысяч новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник", - сказал глава государства в ходе церемонии открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
Кроме того, капитально отремонтированы порядка 5,5 тысяч медицинских объектов, в том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, отметил президент.
Также в целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медоборудования, добавил Путин.
Он заверил, что что работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена.
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