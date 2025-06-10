https://crimea.ria.ru/20250610/v-mire-idet-agressivnaya-borba-za-vliyanie-na-umy---putin-1147109423.html

В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин

В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин

Запад пытается навязать миру тоталитарные модели, чтобы подчинить умы людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T17:37

2025-06-10T17:37

2025-06-10T17:39

владимир путин (политик)

россия

новости

коллективный запад

общество

совет безопасности россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад пытается навязать миру тоталитарные модели, чтобы подчинить умы людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.При этом глава российского государства подчеркнул, что молодые россияне продолжают активно двигаться вперед и не отделяют свою жизнь от судьбы своей Родины.Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, заявил ранее в ходе Совбеза президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не может существовать без суверенитета - ПутинПутин назвал главную задачу РоссииПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, коллективный запад, общество, совет безопасности россии