В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
Путин: Запад в борьбе за влияние на умы пытается навязать миру тоталитарные модели
17:37 10.06.2025 (обновлено: 17:39 10.06.2025)
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад пытается навязать миру тоталитарные модели, чтобы подчинить умы людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными. При этом продавливаются, так называемые, неолиберальные ценности, а по сути своей - тоталитарные модели. Причем, они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать нам", - сказал президент.
При этом глава российского государства подчеркнул, что молодые россияне продолжают активно двигаться вперед и не отделяют свою жизнь от судьбы своей Родины.
"У нас растет поколение, понимающее что такое свобода и ответственность одновременно, способное преумножать социальный, экономический, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед и не отделяет свою судьбу от судьбы России", - констатировал он.
Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, заявил ранее в ходе Совбеза президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий.
Читайте также на РИА Новости Крым: