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В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
Запад пытается навязать миру тоталитарные модели, чтобы подчинить умы людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T17:37
2025-06-10T17:39
владимир путин (политик)
россия
новости
коллективный запад
общество
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад пытается навязать миру тоталитарные модели, чтобы подчинить умы людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.При этом глава российского государства подчеркнул, что молодые россияне продолжают активно двигаться вперед и не отделяют свою жизнь от судьбы своей Родины.Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, заявил ранее в ходе Совбеза президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не может существовать без суверенитета - ПутинПутин назвал главную задачу РоссииПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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владимир путин (политик), россия, новости, коллективный запад, общество, совет безопасности россии
В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин

Путин: Запад в борьбе за влияние на умы пытается навязать миру тоталитарные модели

17:37 10.06.2025 (обновлено: 17:39 10.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Запад пытается навязать миру тоталитарные модели, чтобы подчинить умы людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными. При этом продавливаются, так называемые, неолиберальные ценности, а по сути своей - тоталитарные модели. Причем, они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать нам", - сказал президент.
При этом глава российского государства подчеркнул, что молодые россияне продолжают активно двигаться вперед и не отделяют свою жизнь от судьбы своей Родины.
"У нас растет поколение, понимающее что такое свобода и ответственность одновременно, способное преумножать социальный, экономический, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед и не отделяет свою судьбу от судьбы России", - констатировал он.
Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, заявил ранее в ходе Совбеза президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиКоллективный ЗападОбществоСовет безопасности России
 
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Заголовок открываемого материала
17:37В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
17:10Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
17:08Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
17:03Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
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