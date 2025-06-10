Рейтинг@Mail.ru
В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/v-krymu-zaseyali-yarovymi-bolee-260-tysyach-gektarov-1147100436.html
В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров
В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров
Аграрии Крыма засеяли 263 тысячи гектаров яровых культур, в том числе более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:50
2025-06-10T14:50
крым
сергей аксенов
урожай
урожай зерновых культур
урожай в крыму
сельское хозяйство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146452509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_437bede5b03eff5f581c375881bc5934.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли 263 тысячи гектаров яровых культур, в том числе более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в этом году крымские аграрии раньше срока приступили к уборке озимых – 5 июня. Уборка идет на площади 540 тысяч гектаров, задействована одна тысяча единиц техники."Топливом обеспечены в полном объеме. Сил и средств для завершения работ в установленные сроки достаточно", - добавил глава республики.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк заявил, что посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков.По прогнозам минсельхоза РК валовой сбор зерновых и зернобобовых урожая 2025 года составит 1,1 миллиона тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен хлебом – властиВ четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146452509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b63d8c008f9203f7c4785f200a4cf736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, урожай, урожай зерновых культур, урожай в крыму, сельское хозяйство, новости крыма
В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров

В Крыму аграрии посеяли более 260 тысяч гектаров яровых культур – Аксенов

14:50 10.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли 263 тысячи гектаров яровых культур, в том числе более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Республике Крым завершены работы по яровому севу полевых культур. Общая площадь составляет более 263 тысяч гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые – 84 тысяч гектаров, технические – более 120 тысяч гектаров, овощи и картофель займут площадь более 9 тысяч гектаров", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, в этом году крымские аграрии раньше срока приступили к уборке озимых – 5 июня. Уборка идет на площади 540 тысяч гектаров, задействована одна тысяча единиц техники.
"Топливом обеспечены в полном объеме. Сил и средств для завершения работ в установленные сроки достаточно", - добавил глава республики.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк заявил, что посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков.
По прогнозам минсельхоза РК валовой сбор зерновых и зернобобовых урожая 2025 года составит 1,1 миллиона тонн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым полностью обеспечен хлебом – власти
В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая
Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма
 
КрымСергей АксеновУрожайУрожай зерновых культурУрожай в КрымуСельское хозяйствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе
14:59В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
14:50В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров
14:38В Севастополе открыли рейд
14:35Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
14:23В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"
14:21В Севастополе закрыт рейд
14:15Новости СВО: Киев за сутки потерял в боях еще 1355 боевиков
14:04ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали
13:48Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
13:20Часть Крыма обесточена
13:08Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
13:00Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ОПК в Киеве
12:56ЧП с ребенком в Севастополе: прокуратура проверит семью
12:51Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек
12:37Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
12:25Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье
12:12ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" 2:03
12:08Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
12:06В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
Лента новостейМолния