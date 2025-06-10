https://crimea.ria.ru/20250610/v-krymu-zaseyali-yarovymi-bolee-260-tysyach-gektarov-1147100436.html

В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров

В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров

Аграрии Крыма засеяли 263 тысячи гектаров яровых культур, в том числе более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:50

2025-06-10T14:50

2025-06-10T14:50

крым

сергей аксенов

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урожай зерновых культур

урожай в крыму

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли 263 тысячи гектаров яровых культур, в том числе более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в этом году крымские аграрии раньше срока приступили к уборке озимых – 5 июня. Уборка идет на площади 540 тысяч гектаров, задействована одна тысяча единиц техники."Топливом обеспечены в полном объеме. Сил и средств для завершения работ в установленные сроки достаточно", - добавил глава республики.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк заявил, что посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков.По прогнозам минсельхоза РК валовой сбор зерновых и зернобобовых урожая 2025 года составит 1,1 миллиона тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен хлебом – властиВ четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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