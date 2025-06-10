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В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:33
2025-06-10T20:33
2025-06-10T20:33
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белогорский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным следствия, трагедия произошла 8 июня в Белогорском районе Крыма.Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где ему оперативно оказана помощь, добавили в прокуратуре.По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД.Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
Житель Белогорска арестован в Крыму за убийство сестры и покушение на жизнь ее мужа
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, трагедия произошла 8 июня в Белогорском районе Крыма.
"Как полагает следствие, в ночное время 8 июня текущего года житель города Белогорска пришел по месту жительства своей сестры, нанес ей резанное ранение, и произвел три выстрела из травматического пистолета в голову ее мужу", - уточнили в надзорном ведомстве.
Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где ему оперативно оказана помощь, добавили в прокуратуре.
По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД.
"Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Фигурант дал признательные показания и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении СК.
Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.
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