Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/v-krymu-muzhchina-zarezal-sestru-i-rasstrelyal-ee-muzha-1147113816.html
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:33
2025-06-10T20:33
крым
белогорск
белогорский район
происшествия
убийство
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147113701_0:0:1505:846_1920x0_80_0_0_bbcc2a9e27c2d1f979876cbbcd96928b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным следствия, трагедия произошла 8 июня в Белогорском районе Крыма.Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где ему оперативно оказана помощь, добавили в прокуратуре.По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД.Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белогорск
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147113701_0:0:1145:858_1920x0_80_0_0_71c1e52bc5a7adc2d32697b5698eba1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорск, белогорский район, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма
В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа

Житель Белогорска арестован в Крыму за убийство сестры и покушение на жизнь ее мужа

20:33 10.06.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖитель Белогорска арестован в Крыму за убийство сестры и попытку убить ее мужа
Житель Белогорска арестован в Крыму за убийство сестры и попытку убить ее мужа
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, трагедия произошла 8 июня в Белогорском районе Крыма.

"Как полагает следствие, в ночное время 8 июня текущего года житель города Белогорска пришел по месту жительства своей сестры, нанес ей резанное ранение, и произвел три выстрела из травматического пистолета в голову ее мужу", - уточнили в надзорном ведомстве.

Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где ему оперативно оказана помощь, добавили в прокуратуре.
По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД.
"Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Фигурант дал признательные показания и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении СК.
Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБелогорскБелогорский районПроисшествияУбийствоПрокуратура Республики КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53За гибель ребенка никто не наказан: Следком требует доклад о ДТП в Крыму
21:39Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
21:23Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
21:07Машина сбила 11-летнюю девочку в Севастополе
20:55Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"
20:33В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
20:22"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена
20:08Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
20:05Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек
19:27"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
19:09Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине
18:46Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять
18:22Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
18:08Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
17:56Зеленский ввел санкции против "Артека"
17:37В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
17:10Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
17:08Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
17:03Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
16:53"Почта Крыма" вошла в список стратегических предприятий России
Лента новостейМолния