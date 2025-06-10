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В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа

В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа

В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T20:33

2025-06-10T20:33

2025-06-10T20:33

крым

белогорск

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму арестован житель Белогорска за убийство собственной сестры и попытку убийства ее мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным следствия, трагедия произошла 8 июня в Белогорском районе Крыма.Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где ему оперативно оказана помощь, добавили в прокуратуре.По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД.Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белогорск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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