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В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
В Крыму без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:06
2025-06-10T12:06
2025-06-10T12:06
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".В частности, без энергоснабжения остались жители поселка Нижнегорский, сел Митрофановка, Желябовка, Линейное, Зеленое и Межевое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийЗапорожская область снова полностью обесточенаВ Курской области восстановили электроснабжение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, нижнегорский район
В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
В Крыму из-за аварии без света остались шесть населенных пунктов Нижнегорского района