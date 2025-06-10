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В Крыму без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
В Крыму без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:06
2025-06-10T12:06
крым
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нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".В частности, без энергоснабжения остались жители поселка Нижнегорский, сел Митрофановка, Желябовка, Линейное, Зеленое и Межевое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийЗапорожская область снова полностью обесточенаВ Курской области восстановили электроснабжение
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В Крыму без света остались шесть населенных пунктов

В Крыму из-за аварии без света остались шесть населенных пунктов Нижнегорского района

12:06 10.06.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения на линии в Нижнегорском районе обесточены шесть населенных пунктов", – сказано в сообщении.
В частности, без энергоснабжения остались жители поселка Нижнегорский, сел Митрофановка, Желябовка, Линейное, Зеленое и Межевое.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
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