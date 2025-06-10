https://crimea.ria.ru/20250610/v-krymu-bez-sveta-ostalis-shest-naselennykh-punktov-1147091501.html

В Крыму без света остались шесть населенных пунктов

В Крыму без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Крыму без света остались шесть населенных пунктов

В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T12:06

2025-06-10T12:06

2025-06-10T12:06

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

жкх крыма и севастополя

нижнегорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025330_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b0471b4385c177acd777284f8159619.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".В частности, без энергоснабжения остались жители поселка Нижнегорский, сел Митрофановка, Желябовка, Линейное, Зеленое и Межевое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийЗапорожская область снова полностью обесточенаВ Курской области восстановили электроснабжение

крым

нижнегорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, нижнегорский район