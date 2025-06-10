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Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T21:39
2025-06-10T21:39
2025-06-10T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы продлятся до осени и помогут избежать подтоплений в случае паводков.По его словам, в случае паводков это должно помочь избежать затоплений. Работы продлятся до октября. Задача — убрать сухие и аварийные деревья, очистить дно от иловых наносов. Рубки деревьев ведутся с порубочными билетами, подчеркнул губернатор."Если у вас возник вопрос, что делает тяжелая техника у реки? Ответ простой: достать крупное поваленное дерево диаметром более 1,5 метров из русла — задача не из простых и руками не обойтись", - пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыСколько воды накопили водохранилища Крыма
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севастополь, михаил развожаев, реки, природа, экология, паводки, новости севастополя
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
В Севастополе чистят русло реки Черной - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы продлятся до осени и помогут избежать подтоплений в случае паводков.
"В этом году Севприроднадзор заключил контракт на восстановление пропускной способности реки Черная и ее притоков — Сухая и Байдарка. Расчистить должны 5,6 км у села Черноречье, Акведука, в районе Сахарной головки, у Гончарного и Озерного", - проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в случае паводков это должно помочь избежать затоплений. Работы продлятся до октября. Задача — убрать сухие и аварийные деревья, очистить дно от иловых наносов. Рубки деревьев ведутся с порубочными билетами, подчеркнул губернатор.
"Если у вас возник вопрос, что делает тяжелая техника у реки? Ответ простой: достать крупное поваленное дерево диаметром более 1,5 метров из русла — задача не из простых и руками не обойтись", - пояснил он.
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