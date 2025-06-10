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Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит

Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит

Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T21:39

2025-06-10T21:39

2025-06-10T21:39

севастополь

михаил развожаев

реки

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паводки

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы продлятся до осени и помогут избежать подтоплений в случае паводков.По его словам, в случае паводков это должно помочь избежать затоплений. Работы продлятся до октября. Задача — убрать сухие и аварийные деревья, очистить дно от иловых наносов. Рубки деревьев ведутся с порубочными билетами, подчеркнул губернатор."Если у вас возник вопрос, что делает тяжелая техника у реки? Ответ простой: достать крупное поваленное дерево диаметром более 1,5 метров из русла — задача не из простых и руками не обойтись", - пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыСколько воды накопили водохранилища Крыма

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, реки, природа, экология, паводки, новости севастополя