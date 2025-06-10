Рейтинг@Mail.ru
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/tyazhelaya-tekhnika-na-beregu-reki-chernoy-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1147115570.html
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T21:39
2025-06-10T21:39
севастополь
михаил развожаев
реки
природа
экология
паводки
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147115125_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd44e34f81de50827d3b8db85a4f9e87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы продлятся до осени и помогут избежать подтоплений в случае паводков.По его словам, в случае паводков это должно помочь избежать затоплений. Работы продлятся до октября. Задача — убрать сухие и аварийные деревья, очистить дно от иловых наносов. Рубки деревьев ведутся с порубочными билетами, подчеркнул губернатор."Если у вас возник вопрос, что делает тяжелая техника у реки? Ответ простой: достать крупное поваленное дерево диаметром более 1,5 метров из русла — задача не из простых и руками не обойтись", - пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыСколько воды накопили водохранилища Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147115125_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4e3262f7b1126c300b916a608c5b7011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, реки, природа, экология, паводки, новости севастополя
Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит

В Севастополе чистят русло реки Черной - Развожаев

21:39 10.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе чистят русло реки Черной
В Севастополе чистят русло реки Черной
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Присутствие тяжелой техники на берегу реки Черной в Севастополе связано с работами по расчистке русла. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, работы продлятся до осени и помогут избежать подтоплений в случае паводков.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе чистят русло реки Черной
В Севастополе чистят русло реки Черной
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе чистят русло реки Черной
"В этом году Севприроднадзор заключил контракт на восстановление пропускной способности реки Черная и ее притоков — Сухая и Байдарка. Расчистить должны 5,6 км у села Черноречье, Акведука, в районе Сахарной головки, у Гончарного и Озерного", - проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в случае паводков это должно помочь избежать затоплений. Работы продлятся до октября. Задача — убрать сухие и аварийные деревья, очистить дно от иловых наносов. Рубки деревьев ведутся с порубочными билетами, подчеркнул губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе чистят русло реки Черной
В Севастополе чистят русло реки Черной
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе чистят русло реки Черной
"Если у вас возник вопрос, что делает тяжелая техника у реки? Ответ простой: достать крупное поваленное дерево диаметром более 1,5 метров из русла — задача не из простых и руками не обойтись", - пояснил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе начали чистить русло Салгира
Как в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы
Сколько воды накопили водохранилища Крыма
 
СевастопольМихаил РазвожаевРекиПриродаЭкологияПаводкиНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53За гибель ребенка никто не наказан: Следком требует доклад о ДТП в Крыму
21:39Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
21:23Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
21:07Машина сбила 11-летнюю девочку в Севастополе
20:55Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"
20:33В Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужа
20:22"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена
20:08Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
20:05Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек
19:27"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
19:09Зеленский раскрыл правду о требовании Запада к Украине
18:46Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять
18:22Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублей
18:08Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
17:56Зеленский ввел санкции против "Артека"
17:37В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
17:10Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
17:08Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
17:03Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
16:53"Почта Крыма" вошла в список стратегических предприятий России
Лента новостейМолния