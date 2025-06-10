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Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год
Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год
В Кремле назвали лауреатов государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной,... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:57
2025-06-10T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Кремле назвали лауреатов государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.Государственные премии в области науки и технологий присуждены: заведующему кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову, директору Института археологии РАН Николаю Макарову и ведущему научному сотруднику Московского физико-технического института Максиму Никитину.Госпремий в области литературы и искусства удостоились писатель и драматург Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова Тамара Пуртова, гендиректор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов и композитор Александр Чайковский.Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну.За достижения в области правозащитной деятельности награды удостоилась руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.Государственная премия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присуждена гендиректору Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгию Столяренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, кремль, награды, государственная премия рф
Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год

В Кремле назвали лауреатов государственных премий за 2024 год в разных областях

11:57 10.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Кремле назвали лауреатов государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.
Государственные премии в области науки и технологий присуждены: заведующему кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову, директору Института археологии РАН Николаю Макарову и ведущему научному сотруднику Московского физико-технического института Максиму Никитину.
Госпремий в области литературы и искусства удостоились писатель и драматург Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова Тамара Пуртова, гендиректор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов и композитор Александр Чайковский.
Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну.
За достижения в области правозащитной деятельности награды удостоилась руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.
Государственная премия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присуждена гендиректору Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгию Столяренко.
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