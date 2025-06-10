https://crimea.ria.ru/20250610/stali-izvestny-laureaty-gospremiy-za-2024-god-1147091352.html

Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год

Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год

В Кремле назвали лауреатов государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной,... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T11:57

2025-06-10T11:57

2025-06-10T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Кремле назвали лауреатов государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.Государственные премии в области науки и технологий присуждены: заведующему кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову, директору Института археологии РАН Николаю Макарову и ведущему научному сотруднику Московского физико-технического института Максиму Никитину.Госпремий в области литературы и искусства удостоились писатель и драматург Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова Тамара Пуртова, гендиректор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов и композитор Александр Чайковский.Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну.За достижения в области правозащитной деятельности награды удостоилась руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.Государственная премия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присуждена гендиректору Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгию Столяренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, кремль, награды, государственная премия рф