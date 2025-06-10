https://crimea.ria.ru/20250610/rossiyskie-voennye-unichtozhili-korabli-protivnika-v-baltiyskom-more-1147081016.html

Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море

Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море

Силы Балтийского и Северного флотов отработали уничтожение отряда кораблей условного противника в ходе продолжающихся учений в акватории Балтийского моря. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T10:25

2025-06-10T10:25

2025-06-10T10:25

балтийское море

учения

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы Балтийского и Северного флотов отработали уничтожение отряда кораблей условного противника в ходе продолжающихся учений в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, группы антитеррора отработали досмотр и освобождение судов, захваченных террористами.В свою очередь Военно-морской флот и Воздушно-космические силы отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства, недопущению захвата судов и предотвращению других неправомерных действий недружественных государств.Экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои с самолетами условного противника, выполнив условные пуски ракет класса "воздух-воздух", добавили в ведомстве.Учения Балтийского и Северного флотов с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов проходят в Балтийском море с 27 мая. В учениях задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, примерно 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники, а также около трех тысяч военнослужащих.3 июня в Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО Baltops 2025. Альянс развернул в акватории Балтийского моря 50 кораблей, а также привлек к учениям 9 тыс. военных. 5 июня в Балтийское море для участия в маневрах зашли американский эсминец Paul Ignatius с установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

балтийское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф