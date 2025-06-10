Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море
Силы Балтийского и Северного флотов отработали ракетный удар по кораблям "противника"
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы Балтийского и Северного флотов отработали уничтожение отряда кораблей условного противника в ходе продолжающихся учений в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе практических действий в море фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов", являющийся носителем гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Кроме того, группы антитеррора отработали досмотр и освобождение судов, захваченных террористами.
В свою очередь Военно-морской флот и Воздушно-космические силы отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства, недопущению захвата судов и предотвращению других неправомерных действий недружественных государств.
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
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Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
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Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
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Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
4 из 4
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
1 из 4
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
2 из 4
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
3 из 4
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
4 из 4
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои с самолетами условного противника, выполнив условные пуски ракет класса "воздух-воздух", добавили в ведомстве.
Учения Балтийского и Северного флотов с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов проходят в Балтийском море с 27 мая. В учениях задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, примерно 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники, а также около трех тысяч военнослужащих.
3 июня в Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО Baltops 2025. Альянс развернул в акватории Балтийского моря 50 кораблей, а также привлек к учениям 9 тыс. военных. 5 июня в Балтийское море для участия в маневрах зашли американский эсминец Paul Ignatius с установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk.
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