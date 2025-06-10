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Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T17:10
2025-06-10T17:10
2025-06-10T17:24
россия
обмен пленными
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны.Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ, добавили в военном ведомстве.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в Минобороны.9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали накануне в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обмен пленными, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
В Россию вернули вторую группу военнопленных с подконтрольной Украине территории
17:10 10.06.2025 (обновлено: 17:24 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ, добавили в военном ведомстве.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в Минобороны.
9 июня из украинского плена вернули первую группу
российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали накануне в Минобороны РФ.
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