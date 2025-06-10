https://crimea.ria.ru/20250610/rossiyskie-voennoplennye-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1147108415.html

Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена

Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена

Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T17:10

2025-06-10T17:10

2025-06-10T17:24

россия

обмен пленными

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны.Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ, добавили в военном ведомстве.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в Минобороны.9 июня из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали накануне в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обмен пленными, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)