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Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани

Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани

В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T11:23

2025-06-10T11:23

2025-06-10T11:23

вандалы

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кладбище

умвд россии по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД.Подростки пояснили, что встретили знакомого сверстника, который предложил пойти на кладбище, а придя на место - ломать старые памятники. Группа повредила 21 надгробное сооружение.По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.Ранее в Крыму юноша и девушка разрушили надгробие на одной из могил на кладбище в селе Калиновка Джанкойского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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