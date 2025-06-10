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Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:23
2025-06-10T11:23
2025-06-10T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД.Подростки пояснили, что встретили знакомого сверстника, который предложил пойти на кладбище, а придя на место - ломать старые памятники. Группа повредила 21 надгробное сооружение.По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.Ранее в Крыму юноша и девушка разрушили надгробие на одной из могил на кладбище в селе Калиновка Джанкойского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок
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вандалы, краснодарский край, новости, происшествия, кладбище, умвд россии по краснодарскому краю
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
Группа подростков разбила более 20 надгробий на кладбище в Краснодарском крае