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Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:23
2025-06-10T11:23
вандалы
краснодарский край
новости
происшествия
кладбище
умвд россии по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД.Подростки пояснили, что встретили знакомого сверстника, который предложил пойти на кладбище, а придя на место - ломать старые памятники. Группа повредила 21 надгробное сооружение.По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.Ранее в Крыму юноша и девушка разрушили надгробие на одной из могил на кладбище в селе Калиновка Джанкойского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вандалы, краснодарский край, новости, происшествия, кладбище, умвд россии по краснодарскому краю
Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани

Группа подростков разбила более 20 надгробий на кладбище в Краснодарском крае

11:23 10.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пятеро школьников устроили погром на кладбище в Славянском районе, разрушив 21 надгробие. Об этом сообщает краевое управление МВД.
"В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на кладбище в станице Анастасиевской неизвестные разрушили захоронения. При проведении проверки полицейские установили, что к противоправному деянию причастны пятеро местных несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет", - говорится в сообщении.
Подростки пояснили, что встретили знакомого сверстника, который предложил пойти на кладбище, а придя на место - ломать старые памятники. Группа повредила 21 надгробное сооружение.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Ранее в Крыму юноша и девушка разрушили надгробие на одной из могил на кладбище в селе Калиновка Джанкойского района.
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ВандалыКраснодарский крайНовостиПроисшествияКладбищеУМВД России по Краснодарскому краю
 
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