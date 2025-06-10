https://crimea.ria.ru/20250610/ponizhenie-temperatury-vozdukha-i-mestami-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1147066725.html

Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник

Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник

Во вторник на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт. Преимущественно без осадков, лишь днем местами... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T00:01

2025-06-10T00:01

2025-06-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт. Преимущественно без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +21...+23 градуса, днем от +28 до +31.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +18 до +22 градусов, днем +29...+31.В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250609/v-krymu-obyavili-trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1147053792.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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