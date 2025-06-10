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Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник
Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник
Во вторник на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт. Преимущественно без осадков, лишь днем местами... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T00:01
2025-06-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт. Преимущественно без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +21...+23 градуса, днем от +28 до +31.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +18 до +22 градусов, днем +29...+31.В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250609/v-krymu-obyavili-trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1147053792.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник начнет спадать жара и местами пройдут дожди с грозами

00:01 10.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Наталия назарукТучи
Тучи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым . Наталия назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт. Преимущественно без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +24, днем +27…+32 градуса, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +21...+23 градуса, днем от +28 до +31.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +18 до +22 градусов, днем +29...+31.
В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Вчера, 09:56
В Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
23:07В Севастополе остановили катера и паромы
22:30Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день
22:12"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
22:03Крымский мост сейчас: оперативная информация к вечеру понедельника
21:43Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов
21:32Как выбрать качественную черешню
21:22В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам
21:08Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых
20:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:48В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
20:22В Севастополе воздушная тревога
20:15В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
20:11Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году
19:55Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме
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