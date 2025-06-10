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Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять

Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять

В Симферополе двое братьев в возрасте двух лет и одного года ушли на прогулку, пока их мама спала дома. О детях на улице правоохранителям сообщил неравнодушный... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T18:46

2025-06-10T18:46

2025-06-10T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе двое братьев в возрасте двух лет и одного года ушли на прогулку, пока их мама спала дома. О детях на улице правоохранителям сообщил неравнодушный мужчина, рассказали в МВД по Крыму.Детей с улицы забрали правоохранители. В отношении их матери составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Ранее в УМВД России по Севастополю сообщили, что девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев 9 июня выпала из окна квартиры на первом этаже многоквартирного дома, пока мама отлучилась в другую комнату. Ребенок с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза был доставлен в больницу. По данным правоохранителей, девочка находилась дома с мамой. Инцидент произошел, когда женщина вышла в соседнюю комнату.По данному факту прокуратура региона начала проверку условий жизни и воспитания ребенка в семье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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