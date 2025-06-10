Пока мама спала: в Крыму двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять
В Симферополе двухлетний и годовалый братья самостоятельно пошли гулять, пока мама спала
18:46 10.06.2025 (обновлено: 18:47 10.06.2025)
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе двухлетний малыш с годовалым братом ушли гулять, пока мама спала
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе двое братьев в возрасте двух лет и одного года ушли на прогулку, пока их мама спала дома. О детях на улице правоохранителям сообщил неравнодушный мужчина, рассказали в МВД по Крыму.
"Выяснилось, что двухлетний мальчик и его годовалый брат, воспользовавшись тем, что мать спала, самостоятельно открыли незапертую дверь и вышли на прогулку", - сообщили правоохранители.
Детей с улицы забрали правоохранители. В отношении их матери составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ранее в УМВД России по Севастополю сообщили, что девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев 9 июня выпала из окна квартиры на первом этаже многоквартирного дома, пока мама отлучилась в другую комнату. Ребенок с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза был доставлен в больницу. По данным правоохранителей, девочка находилась дома с мамой. Инцидент произошел, когда женщина вышла в соседнюю комнату.
По данному факту прокуратура региона начала проверку условий жизни и воспитания ребенка в семье.
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