Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России - Пентагон
© Flickr/ Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона. Архивное фото
© Flickr/ Chairman of the Joint Chiefs of Staff
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России и обеспечивать собственную конвенциональную оборону, поскольку фокус американских интересов перемещается в Тихоокеанский регион. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - цитирует текст выступления главы американского военного ведомства в палате представителей конгресса страны РИА Новости.
Хегсет также считает, "давно назревшим" и "справедливым по отношению к американским налогоплательщикам" вопрос об ответственности самой Европы за ее оборону.
Ранее газета The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить там миротворцев. По мнению военного эксперта, политолога, заведующего отделом института стран СНГ Владимира Евсеева, Украина становится для Соединенных Штатов малоперспективной, и они хотят вернуть деньги, которые в нее вложили.
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