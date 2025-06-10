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Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России и обеспечивать собственную конвенциональную оборону, поскольку фокус... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T21:23
2025-06-10T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России и обеспечивать собственную конвенциональную оборону, поскольку фокус американских интересов перемещается в Тихоокеанский регион. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.Хегсет также считает, "давно назревшим" и "справедливым по отношению к американским налогоплательщикам" вопрос об ответственности самой Европы за ее оборону.Ранее газета The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить там миротворцев. По мнению военного эксперта, политолога, заведующего отделом института стран СНГ Владимира Евсеева, Украина становится для Соединенных Штатов малоперспективной, и они хотят вернуть деньги, которые в нее вложили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войскахАмериканских войск на Украине не будет – ТрампВернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи
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сша, пит хегсет, европа, нато, украина, россия, политика, внешняя политика, новости, в мире
Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт

Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России - Пентагон

21:23 10.06.2025
 
© Flickr/ Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона. Архивное фото
Военные США у здания Пентагона. Архивное фото
© Flickr/ Chairman of the Joint Chiefs of Staff
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России и обеспечивать собственную конвенциональную оборону, поскольку фокус американских интересов перемещается в Тихоокеанский регион. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - цитирует текст выступления главы американского военного ведомства в палате представителей конгресса страны РИА Новости.
Хегсет также считает, "давно назревшим" и "справедливым по отношению к американским налогоплательщикам" вопрос об ответственности самой Европы за ее оборону.
Ранее газета The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить там миротворцев. По мнению военного эксперта, политолога, заведующего отделом института стран СНГ Владимира Евсеева, Украина становится для Соединенных Штатов малоперспективной, и они хотят вернуть деньги, которые в нее вложили.
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