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Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт

Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт

Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России и обеспечивать собственную конвенциональную оборону, поскольку фокус... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T21:23

2025-06-10T21:23

2025-06-10T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России и обеспечивать собственную конвенциональную оборону, поскольку фокус американских интересов перемещается в Тихоокеанский регион. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.Хегсет также считает, "давно назревшим" и "справедливым по отношению к американским налогоплательщикам" вопрос об ответственности самой Европы за ее оборону.Ранее газета The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить там миротворцев. По мнению военного эксперта, политолога, заведующего отделом института стран СНГ Владимира Евсеева, Украина становится для Соединенных Штатов малоперспективной, и они хотят вернуть деньги, которые в нее вложили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войскахАмериканских войск на Украине не будет – ТрампВернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пит хегсет, европа, нато, украина, россия, политика, внешняя политика, новости, в мире