https://crimea.ria.ru/20250610/ot-udarov-vsu-za-nedelyu-pogibli-chetvero-mirnykh-rossiyan-i-107-postradali-1147078658.html
От ударов ВСУ за неделю погибли четверо мирных россиян и 103 пострадали
От ударов ВСУ за неделю погибли четверо мирных россиян и 103 пострадали - РИА Новости Крым, 10.06.2025
От ударов ВСУ за неделю погибли четверо мирных россиян и 103 пострадали
За неделю киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T08:27
2025-06-10T08:27
2025-06-10T09:56
родион мирошник
новости
атаки всу
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. За неделю киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Всего по гражданским целям на российских территориях за это время ВСУ выпустили не менее 1780 боеприпасов, добавил Мирошник.По его словам, большинство пострадавших мирных граждан стали жертвами ударов украинских FPV-дронов, направленных непосредственно на гражданских людей и гражданские объекты. Кроме того, для обстрелов применялись артиллерия, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО, управляемые авиабомбы."Наибольшее число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Курской областях, ЛНР и Запорожской области", – уточнил посол.На проведенный в Стамбуле второй раунд переговоров украинская сторона отреагировала целой серией террористических актов на железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Цель подобных деяний – исключительно срыв переговорного процесса, уверен Мирошник.За неделей ранее в результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России погибли девять мирных жителей, 117 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:102 украинских беспилотника атаковали регионы РоссииТри района Курской области обесточены после обстрела ВСУВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро
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родион мирошник, новости, атаки всу, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
От ударов ВСУ за неделю погибли четверо мирных россиян и 103 пострадали
107 россиян пострадали за неделю от ударов ВСУ по гражданским объектам – МИД
08:27 10.06.2025 (обновлено: 09:56 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. За неделю киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За неделю со 2 по 8 июня от обстрелов нацистов пострадали 107 мирных жителей. Из них 103 человека ранены, в том числе один несовершеннолетний, четыре человека погибли", – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Всего по гражданским целям на российских территориях за это время ВСУ выпустили не менее 1780 боеприпасов, добавил Мирошник.
По его словам, большинство пострадавших мирных граждан стали жертвами ударов украинских FPV-дронов, направленных непосредственно на гражданских людей и гражданские объекты. Кроме того, для обстрелов применялись артиллерия, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО, управляемые авиабомбы.
"Наибольшее число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Курской областях, ЛНР и Запорожской области", – уточнил посол.
На проведенный в Стамбуле второй раунд переговоров
украинская сторона отреагировала целой серией террористических актов на железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Цель подобных деяний – исключительно срыв переговорного процесса, уверен Мирошник.
За неделей ранее
в результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России погибли девять мирных жителей, 117 пострадали.
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