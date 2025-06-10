Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
Трейлеры с телами солдат ВСУ несколько дней стоят на границе для передачи Украине – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что на данный момент у Москвы нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина.
"Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Российская сторона в воскресенье повторно доставила тела 1212 погибших украинских солдат в район обмена, многие из которых опознаны, сообщал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. По его словам, украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю.
По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.
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