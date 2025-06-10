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Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
Трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T13:08
2025-06-10T13:08
дмитрий песков
кремль
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков добавил, что на данный момент у Москвы нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина."Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - отметил пресс-секретарь российского лидера.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Российская сторона в воскресенье повторно доставила тела 1212 погибших украинских солдат в район обмена, многие из которых опознаны, сообщал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. По его словам, украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю.По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 летВ Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Обмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление

Трейлеры с телами солдат ВСУ несколько дней стоят на границе для передачи Украине – Песков

13:08 10.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что на данный момент у Москвы нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина.
"Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Российская сторона в воскресенье повторно доставила тела 1212 погибших украинских солдат в район обмена, многие из которых опознаны, сообщал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. По его словам, украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю.
По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.
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