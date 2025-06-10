https://crimea.ria.ru/20250610/novosti-svo-kiev-za-sutki-poteryal-v-boyakh-esche-1355-boevikov-1147098654.html

Новости СВО: Киев за сутки потерял в боях еще 1355 боевиков

Новости СВО: Киев за сутки потерял в боях еще 1355 боевиков - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Новости СВО: Киев за сутки потерял в боях еще 1355 боевиков

Армия России продолжает наступление на позиции ВСУ по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Всего за сутки Киев лишился 1355... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:15

2025-06-10T14:15

2025-06-10T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление на позиции ВСУ по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Всего за сутки Киев лишился 1355 боевиков. Об этом сообщили в минобороны РФ.Группировка войск "Север" ударила по скоплениям противника в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь в Сумской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов.Бойцы "Запада" нанесли поражение боевым формированиям противника в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировск ДНР. Уничтожены больше 210 украинских военных, бронетранспортеры американского и канадского производства, автомобили, артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили позиции, поразив шесть бригад ВСУ в районах Дроновка, Александро-Шультино, Серебрянка, Нелеповка, Катериновка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял больше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" продвинулась в глубину обороны противника в ДНР, нанеся поражения механизированным и другим украинским бригадам в районах Петровское, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка. Уничтожены больше 550 боевиков, шесть бронированных машин, шесть автомобилей, семь орудий и пусковую установку "Бук".Подразделения группировки "Восток" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Воскресенке, Поддубном, Комаре и Малиевке Днепропетровской области. Потери Киева составили до 190 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" атаковали формирования ВСУ в населенных пунктах Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка, Берислав и Понятовка Херсонской области. Противник понес потери до 75 военнослужащих, семь автомобилей, четыре полевых орудия, четыре системы радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск нанесли удары по позициям ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.Силы противовоздушной обороны сбили два снаряда HIMARS и 258 беспилотных летательных аппарата, 103 из которых находились вне зоны специальной военной операции.Кроме того, в ночь на 10 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военно-промышленным объектам Украины в Киеве. Поражены предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, а также пункты управления и места дислокации ВСУ. Достигнуты цели на военных аэродромах и складах горючего и боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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