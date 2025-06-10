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Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек
Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек
В австрийском Граце ученик средней школы устроил стрельбу, погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:51
2025-06-10T12:51
новости
австрия
происшествия
стрельба в школе
стрельба
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В австрийском Граце ученик средней школы устроил стрельбу, погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF и представителя полиции.По первоначальной информации газеты Kurier, стрельба произошла в двух классах. Нападавшего ликвидировали, однако силовики предполагают, что он мог быть не один. Здание школы оцеплено. Работают правоохранители, продолжается эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, австрия, происшествия, стрельба в школе, стрельба, дети
Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек

Восемь человек погибли при вооруженном нападении на школу в австрийском Граце - СМИ

12:51 10.06.2025
 
© Фото из соцсетейВосемь человек погибли при вооруженном нападении на школу в австрийском Граце
Восемь человек погибли при вооруженном нападении на школу в австрийском Граце
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В австрийском Граце ученик средней школы устроил стрельбу, погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF и представителя полиции.
"Нападение совершил ученик (средней – ред.) школы BORG на улице Dreierschützengasse. Уже подтверждено, что есть несколько тяжелораненых, среди них как учащиеся, так и преподаватели", – уточнил австрийский телеканал ORF со ссылкой на представителя полиции.
По первоначальной информации газеты Kurier, стрельба произошла в двух классах. Нападавшего ликвидировали, однако силовики предполагают, что он мог быть не один.
"Нападавший открыл стрельбу в двух классах... Подозреваемый убит, но, возможно, есть второй нападавший", – пишет газета.
Здание школы оцеплено. Работают правоохранители, продолжается эвакуация.
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