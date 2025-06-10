https://crimea.ria.ru/20250610/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-avstriyskoy-shkole---pogibli-vosem-chelovek--1147093150.html

Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек

Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек

В австрийском Граце ученик средней школы устроил стрельбу, погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T12:51

2025-06-10T12:51

2025-06-10T12:51

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австрия

происшествия

стрельба в школе

стрельба

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В австрийском Граце ученик средней школы устроил стрельбу, погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF и представителя полиции.По первоначальной информации газеты Kurier, стрельба произошла в двух классах. Нападавшего ликвидировали, однако силовики предполагают, что он мог быть не один. Здание школы оцеплено. Работают правоохранители, продолжается эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

австрия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, австрия, происшествия, стрельба в школе, стрельба, дети