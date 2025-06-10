https://crimea.ria.ru/20250610/narkolaboratoriyu-s-tovarom-na-polmilliarda-nakryli-v-podmoskove-1147086970.html

Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье

Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье

Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T12:25

2025-06-10T12:25

2025-06-10T12:25

московская область

наркотики

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов мефедрона в месяц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным ведомства, в Домодедовском районе Московской области местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 "квадратов" с земельным участком и баней. Последнюю злоумышленник полностью переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков. Там же была установлена мощная система вентиляции и фильтрации воздуха. В целях безопасности по периметру размещалась современная система видеонаблюдения.Организатору нарколаборатории грозит пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиковТри десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье

московская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, наркотики, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, закон и право