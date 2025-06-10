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Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье
Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье
Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:25
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московская область
наркотики
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов мефедрона в месяц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным ведомства, в Домодедовском районе Московской области местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 "квадратов" с земельным участком и баней. Последнюю злоумышленник полностью переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков. Там же была установлена мощная система вентиляции и фильтрации воздуха. В целях безопасности по периметру размещалась современная система видеонаблюдения.Организатору нарколаборатории грозит пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиковТри десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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московская область, наркотики, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, закон и право
Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда рублей

12:25 10.06.2025
 
© МВД РоссииВ Подмосковье пресекли деятельность подпольной нарколаборатории
В Подмосковье пресекли деятельность подпольной нарколаборатории
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов мефедрона в месяц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, в Домодедовском районе Московской области местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 "квадратов" с земельным участком и баней. Последнюю злоумышленник полностью переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков. Там же была установлена мощная система вентиляции и фильтрации воздуха. В целях безопасности по периметру размещалась современная система видеонаблюдения.
Фигурант задержан. В его доме нашли 98 кг мефедрона и свыше 1,3 тонны наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик. Производительность лаборатории составляла около 300 кг мефедрона в месяц. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей.
Организатору нарколаборатории грозит пожизненное лишение свободы.
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Московская областьнаркотикиИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиЗакон и право
 
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