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На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд - РИА Новости Крым, 10.06.2025

На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T09:43

2025-06-10T09:43

2025-06-10T09:43

россия

керченский пролив

разлив нефтепродуктов в черном море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

правительство россии

режим чс

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. В распоряжении уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения. Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было направлено более 7,5 млрд рублей. Также на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций затонувших фрагментов танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей. В конце мая сообщалось, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме128 мешков мазута подняли со дна моря в АнапеСпециалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, правительство россии, режим чс, крым, новости крыма