На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
На мониторинг загрязнения водной среды после ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
"Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", – сказано в сообщении.
В распоряжении уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения.
"За счет финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться", – сказано в тексте документа.
Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было направлено более 7,5 млрд рублей. Также на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций затонувших фрагментов танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.
В конце мая сообщалось, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
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