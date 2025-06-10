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На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд - РИА Новости Крым, 10.06.2025
На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T09:43
2025-06-10T09:43
россия
керченский пролив
разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
правительство россии
режим чс
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. В распоряжении уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения. Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было направлено более 7,5 млрд рублей. Также на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций затонувших фрагментов танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей. В конце мая сообщалось, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме128 мешков мазута подняли со дна моря в АнапеСпециалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"
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россия, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, правительство россии, режим чс, крым, новости крыма
На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

На мониторинг загрязнения водной среды после ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

09:43 10.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
"Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", – сказано в сообщении.
В распоряжении уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения.
"За счет финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться", – сказано в тексте документа.
Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было направлено более 7,5 млрд рублей. Также на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций затонувших фрагментов танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.
В конце мая сообщалось, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
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РоссияКерченский проливРазлив нефтепродуктов в Черном мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеПравительство РоссииРежим ЧСКрымНовости Крыма
 
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