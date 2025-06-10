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Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе

Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе

В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T12:08

2025-06-10T12:08

2025-06-10T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.Об инциденте стало известно 9 июня. Девочка поступила в больницу с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза.Предварительно установлено, что она находилась в квартире вместе с мамой.Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.Подобный случай произошел ранее в Сочи. Там трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянииПотерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в СевастополеВ Севастополе мальчик выпал из окна – ребенок в реанимации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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