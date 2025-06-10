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Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:08
2025-06-10T12:08
2025-06-10T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.Об инциденте стало известно 9 июня. Девочка поступила в больницу с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза.Предварительно установлено, что она находилась в квартире вместе с мамой.Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.Подобный случай произошел ранее в Сочи. Там трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянииПотерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в СевастополеВ Севастополе мальчик выпал из окна – ребенок в реанимации
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Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
В Севастополе маленькая девочка выпала из окна многоэтажки
12:08 10.06.2025 (обновлено: 12:21 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
Об инциденте стало известно 9 июня. Девочка поступила в больницу с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза.
Предварительно установлено, что она находилась в квартире вместе с мамой.
"Когда женщина буквально на минуту вышла в соседнюю комнату, оставленная без присмотра малышка в возрасте 1 год и 10 месяцев забралась на диван у окна, затем залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая открылась, и девочка выпала на улицу", – сказано в сообщении.
Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.
Подобный случай произошел
ранее в Сочи. Там трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.
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