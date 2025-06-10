Рейтинг@Mail.ru
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/malenkiy-rebenok-vypal-iz-okna-v-sevastopole-1147091796.html
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:08
2025-06-10T12:21
севастополь
происшествия
полиция севастополя
дети
новости севастополя
умвд россии по севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136016726_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bb37b66c0620264704f83a45bf0f5d0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.Об инциденте стало известно 9 июня. Девочка поступила в больницу с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза.Предварительно установлено, что она находилась в квартире вместе с мамой.Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.Подобный случай произошел ранее в Сочи. Там трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянииПотерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в СевастополеВ Севастополе мальчик выпал из окна – ребенок в реанимации
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136016726_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2c2972d1102a9a43235e778c67bd5cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, полиция севастополя, дети, новости севастополя, умвд россии по севастополю, крым
Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе

В Севастополе маленькая девочка выпала из окна многоэтажки

12:08 10.06.2025 (обновлено: 12:21 10.06.2025)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС в Севастополе
Машина МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе маленькая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Ребенок выжил, но получил множественные травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
Об инциденте стало известно 9 июня. Девочка поступила в больницу с переломом верхней стенки орбиты, ушибом века и окологлазничной области правого глаза.
Предварительно установлено, что она находилась в квартире вместе с мамой.

"Когда женщина буквально на минуту вышла в соседнюю комнату, оставленная без присмотра малышка в возрасте 1 год и 10 месяцев забралась на диван у окна, затем залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая открылась, и девочка выпала на улицу", – сказано в сообщении.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.
Подобный случай произошел ранее в Сочи. Там трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянии
Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в Севастополе
В Севастополе мальчик выпал из окна – ребенок в реанимации
 
СевастопольПроисшествияПолиция СевастополядетиНовости СевастополяУМВД России по СевастополюКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ОПК в Киеве
12:56ЧП с ребенком в Севастополе: прокуратура проверит семью
12:51Неизвестный открыл стрельбу в австрийской школе - погибли восемь человек
12:37Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"
12:25Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье
12:12ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" 2:03
12:08Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе
12:06В Крыму без света остались шесть населенных пунктов
11:57Стали известны лауреаты госпремий за 2024 год
11:49В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
11:40В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
11:30Жителя Джанкойского района приговорили к 1,5 годам за смертельное ДТП
11:23Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на Кубани
11:14Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
10:52Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе
10:25Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море
10:12В Крыму женщина упала со склона в долине реки Курча
10:00Готовил теракт по заданию СБУ: на Кубани задержали киевского агента
09:43На ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
09:26Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части
Лента новостейМолния