https://crimea.ria.ru/20250610/kupalnyy-sezon-v-sevastopole-kak-budet-obespechena-bezopasnost-1147107255.html

Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность

Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность

В Севастополе проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T16:34

2025-06-10T16:34

2025-06-10T16:34

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Развожаев уточнил, что в прошлом году на оснащение спасательных служб современной техникой и оборудованием выделили больше 20 миллионов рублей."Благодаря этим средствам Спасательная служба Севастополя получила новый высокоманевренный катер "Питон 720", три специализированных автомобиля и другое необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", – перечислил он.На данный момент на круглосуточном дежурстве в городе находятся 24 плавсредства и 11 единиц спецтехники.Кроме того, специалисты полностью готовы к ликвидации ландшафтных и лесных пожаров, в том числе в труднодоступной местности, заверил Развожаев.Особый противопожарный режим, а вместе с ним и дополнительные требования пожарной безопасности, вводятся в Севастополе с 16 июня. Как уточнил губернатор, в этот период запрещается разводить костры и жечь сухую траву. Пользоваться мангалами нельзя – на время действия противопожарного режима их могут использовать только заведения общепита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в КрымуВ Севастополе в сезон откроются 26 пляжейЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, курортный сезон, безопасность республики крым и севастополя, общество, пожароопасный сезон в крыму, пляжи, новости севастополя