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Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность
Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность
В Севастополе проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T16:34
2025-06-10T16:34
севастополь
михаил развожаев
курортный сезон
безопасность республики крым и севастополя
общество
пожароопасный сезон в крыму
пляжи
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.Развожаев уточнил, что в прошлом году на оснащение спасательных служб современной техникой и оборудованием выделили больше 20 миллионов рублей."Благодаря этим средствам Спасательная служба Севастополя получила новый высокоманевренный катер "Питон 720", три специализированных автомобиля и другое необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", – перечислил он.На данный момент на круглосуточном дежурстве в городе находятся 24 плавсредства и 11 единиц спецтехники.Кроме того, специалисты полностью готовы к ликвидации ландшафтных и лесных пожаров, в том числе в труднодоступной местности, заверил Развожаев.Особый противопожарный режим, а вместе с ним и дополнительные требования пожарной безопасности, вводятся в Севастополе с 16 июня. Как уточнил губернатор, в этот период запрещается разводить костры и жечь сухую траву. Пользоваться мангалами нельзя – на время действия противопожарного режима их могут использовать только заведения общепита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в КрымуВ Севастополе в сезон откроются 26 пляжейЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, курортный сезон, безопасность республики крым и севастополя, общество, пожароопасный сезон в крыму, пляжи, новости севастополя
Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность

В Севастополе на пляжах летом ежедневно будут дежурить 140 матросов-спасателей

16:34 10.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проверили готовность спасательных служб к сезону
В Севастополе проверили готовность спасательных служб к сезону
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе проверили готовность спасательных служб к купальному и пожароопасному сезону. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, обеспечивать безопасность гостей и жителей города ежедневно будут 152 сотрудника спасательной службы, МЧС России, силовых ведомств и волонтеры.

"Купальный сезон официально стартует с 15 июня. В этом году будут открыты 26 пляжей — все они уже прошли необходимые проверки и соответствуют установленным нормам и стандартам. На каждом из них будут дежурить квалифицированные сотрудники — в общей сложности более 140 матросов-спасателей", - написал губернатор в Telegram.

Развожаев уточнил, что в прошлом году на оснащение спасательных служб современной техникой и оборудованием выделили больше 20 миллионов рублей.
"Благодаря этим средствам Спасательная служба Севастополя получила новый высокоманевренный катер "Питон 720", три специализированных автомобиля и другое необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", – перечислил он.
На данный момент на круглосуточном дежурстве в городе находятся 24 плавсредства и 11 единиц спецтехники.
Кроме того, специалисты полностью готовы к ликвидации ландшафтных и лесных пожаров, в том числе в труднодоступной местности, заверил Развожаев.
Особый противопожарный режим, а вместе с ним и дополнительные требования пожарной безопасности, вводятся в Севастополе с 16 июня. Как уточнил губернатор, в этот период запрещается разводить костры и жечь сухую траву. Пользоваться мангалами нельзя – на время действия противопожарного режима их могут использовать только заведения общепита.
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СевастопольМихаил РазвожаевКурортный сезонБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоПожароопасный сезон в КрымуПляжиНовости Севастополя
 
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