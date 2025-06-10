https://crimea.ria.ru/20250610/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-vtornika-1147110287.html

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника

Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером во вторник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T18:08

2025-06-10T18:08

2025-06-10T18:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом вечером во вторник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всего дня.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма