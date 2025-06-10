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Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день
Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Крыму из-за весенней непогоды. Армия России нанесла групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T22:59
2025-06-10T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Крыму из-за весенней непогоды. Армия России нанесла групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. ВСУ атаковали мирные регионы РФ беспилотниками. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек". Президент России Владимир Путин внес "Почту Крыма" в перечень стратегических предприятий. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуРежим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Групповой удар по ВПК УкраиныВооруженные силы РФ в ночь на вторник нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ударам подверглись пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и военной техники украинских формирований, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего. Беспилотные атаки ВСУВ ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 102 украинских беспилотника, из них 9 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. Атаку беспилотников утром 10 июня отражали в Ленинградской области, в регионе был объявлен режим воздушной опасности, информировал губернатор Александр Дрозденко. Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков. Всего за неделю киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Обмен военнопленнымиВторая группа российских военнопленных во вторник возвращена с подконтрольной Киеву территории. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны. Далее они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.При этом трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент у Москвы нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, отметил он.Ликвидация последствий разлива мазутаНа ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из резервного фонда правительства выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения.Санкции Зеленского против "Артека"Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых", ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима. В список также попали центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Мелитопольский государственный университет, Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", а также 46 физических лиц, в том числе уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Новосибирской областях."Почта Крыма" - в перечне стратегических предприятий"Почта Крыма" внесена в перечень стратегических предприятий. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован во вторник на сайте официальной правовой информации во вторник. Уточняется, что изменения внесены в перечень, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день

Групповой удар по оборонке Украины и ЧС в Крыму из-за заморозков – главное за день

22:59 10.06.2025
 
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Взрывы в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Крыму из-за весенней непогоды. Армия России нанесла групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. ВСУ атаковали мирные регионы РФ беспилотниками. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек". Президент России Владимир Путин внес "Почту Крыма" в перечень стратегических предприятий.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС в Крыму

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
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Групповой удар по ВПК Украины

Вооруженные силы РФ в ночь на вторник нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ударам подверглись пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и военной техники украинских формирований, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.
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Беспилотные атаки ВСУ

В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 102 украинских беспилотника, из них 9 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. Атаку беспилотников утром 10 июня отражали в Ленинградской области, в регионе был объявлен режим воздушной опасности, информировал губернатор Александр Дрозденко.
Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков.
Всего за неделю киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
20:08
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Обмен военнопленными

Вторая группа российских военнопленных во вторник возвращена с подконтрольной Киеву территории. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны. Далее они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
При этом трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент у Москвы нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, отметил он.
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Маленький ребенок выпал из окна в Севастополе

Ликвидация последствий разлива мазута

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из резервного фонда правительства выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения.
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Санкции Зеленского против "Артека"

Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых", ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима. В список также попали центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Мелитопольский государственный университет, Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", а также 46 физических лиц, в том числе уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Новосибирской областях.
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"Почта Крыма" - в перечне стратегических предприятий

"Почта Крыма" внесена в перечень стратегических предприятий. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован во вторник на сайте официальной правовой информации во вторник. Уточняется, что изменения внесены в перечень, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 года.
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Заголовок открываемого материала
22:59Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день
22:5419-летний водитель без прав сбил ребенка на велосипеде под Севастополем
22:39Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой
22:16В Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня России
21:53За гибель ребенка никто не наказан: Следком требует доклад о ДТП в Крыму
21:39Тяжелая техника на берегу реки Черной в Севастополе – что происходит
21:23Пентагон призвал союзников по НАТО оплачивать украинский конфликт
21:07Машина сбила 11-летнюю девочку в Севастополе
20:55Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"
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20:22"Великолепное чувство": воины РФ об освобождении из украинского плена
20:08Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
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