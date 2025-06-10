Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день
Групповой удар по оборонке Украины и ЧС в Крыму из-за заморозков – главное за день
© СоцсетиВзрывы в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Крыму из-за весенней непогоды. Армия России нанесла групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольной Киеву территории. ВСУ атаковали мирные регионы РФ беспилотниками. На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек". Президент России Владимир Путин внес "Почту Крыма" в перечень стратегических предприятий.
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Режим ЧС в Крыму
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
Групповой удар по ВПК Украины
Вооруженные силы РФ в ночь на вторник нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ударам подверглись пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и военной техники украинских формирований, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.
Беспилотные атаки ВСУ
В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 102 украинских беспилотника, из них 9 – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. Атаку беспилотников утром 10 июня отражали в Ленинградской области, в регионе был объявлен режим воздушной опасности, информировал губернатор Александр Дрозденко.
Один человек погиб и четверо ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде, сообщил губернатор области Владислав Гладков.
Всего за неделю киевский режим выпустил не менее 1780 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях. В результате атак погиби четыре человека, ранены более 100 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Обмен военнопленными
Вторая группа российских военнопленных во вторник возвращена с подконтрольной Киеву территории. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны. Далее они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
При этом трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент у Москвы нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, отметил он.
Ликвидация последствий разлива мазута
На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из резервного фонда правительства выделено дополнительно более 1,4 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения.
Санкции Зеленского против "Артека"
Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых", ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима. В список также попали центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Мелитопольский государственный университет, Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", а также 46 физических лиц, в том числе уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Новосибирской областях.
"Почта Крыма" - в перечне стратегических предприятий
"Почта Крыма" внесена в перечень стратегических предприятий. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован во вторник на сайте официальной правовой информации во вторник. Уточняется, что изменения внесены в перечень, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 года.