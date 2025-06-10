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ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"
ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"
В Абхазии задержали россиянина, планировавшего передать СБУ конфиденциальную информацию о международном аэропорте "Сухум". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T12:12
2025-06-10T12:12
абхазия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
сбу (служба безопасности украины)
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Абхазии задержали россиянина, планировавшего передать СБУ конфиденциальную информацию о международном аэропорте "Сухум". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Операция по перехвату проведена совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Согласно данным ФСБ, задержанный являлся сотрудником инженерно-технической службы аэропорта и использовал положение для сбора и передачи информации украинской стороне.На допросе мужчина признался в сотрудничестве с украинской разведкой и рассказал об уже выполненных заданиях, поставленных перед ним киевскими кураторами. В частности, речь шла о сборе информации о визитах в Абхазию российских официальных лиц.На задержанного возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы за шпионаж жителя Севастополя. Мужчина по заданию украинских спецслужб должен был вести видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзименуВ Крыму задержали украинских шпионок Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных
абхазия
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума
ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума, он дал признательные показания
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абхазия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, сбу (служба безопасности украины), новости, закон и право, видео
ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Абхазии задержали россиянина, планировавшего передать СБУ конфиденциальную информацию о международном аэропорте "Сухум". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
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ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"

В Абхазии задержали мужчину за передачу схем аэропорта "Сухум" украинским спецслужбам

12:12 10.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Абхазии задержали россиянина, планировавшего передать СБУ конфиденциальную информацию о международном аэропорте "Сухум". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Операция по перехвату проведена совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Согласно данным ФСБ, задержанный являлся сотрудником инженерно-технической службы аэропорта и использовал положение для сбора и передачи информации украинской стороне.
"Для реализации преступного замысла фигурант инициативно планировал передать противнику план-схемы МАП "Сухум" и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки", – говорится в сообщении.
На допросе мужчина признался в сотрудничестве с украинской разведкой и рассказал об уже выполненных заданиях, поставленных перед ним киевскими кураторами. В частности, речь шла о сборе информации о визитах в Абхазию российских официальных лиц.
На задержанного возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы за шпионаж жителя Севастополя. Мужчина по заданию украинских спецслужб должен был вести видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов.
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АбхазияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажСБУ (Служба безопасности Украины)НовостиЗакон и право
 
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