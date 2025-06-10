https://crimea.ria.ru/20250610/fsb-zaderzhala-shpiona-za-peredachu-kievu-skhemy-aeroporta-sukhum-1147091675.html

ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"

ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум" - РИА Новости Крым, 10.06.2025

ФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"

В Абхазии задержали россиянина, планировавшего передать СБУ конфиденциальную информацию о международном аэропорте "Сухум". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T12:12

2025-06-10T12:12

2025-06-10T12:12

абхазия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

сбу (служба безопасности украины)

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. В Абхазии задержали россиянина, планировавшего передать СБУ конфиденциальную информацию о международном аэропорте "Сухум". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Операция по перехвату проведена совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Согласно данным ФСБ, задержанный являлся сотрудником инженерно-технической службы аэропорта и использовал положение для сбора и передачи информации украинской стороне.На допросе мужчина признался в сотрудничестве с украинской разведкой и рассказал об уже выполненных заданиях, поставленных перед ним киевскими кураторами. В частности, речь шла о сборе информации о визитах в Абхазию российских официальных лиц.На задержанного возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы за шпионаж жителя Севастополя. Мужчина по заданию украинских спецслужб должен был вести видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзименуВ Крыму задержали украинских шпионок Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных

абхазия

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Задержание гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума, он дал признательные показания 2025-06-10T12:12 true PT2M03S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, сбу (служба безопасности украины), новости, закон и право, видео