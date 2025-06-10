https://crimea.ria.ru/20250610/drony-atakuyut-lenoblast---v-ryade-rayonov-ogranichena-svyaz--1147077380.html

Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь

Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь

Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T06:14

2025-06-10T06:14

2025-06-10T06:15

беспилотник (бпла, дрон)

ленинградская область

александр дрозденко

новости

атаки всу

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Позже он добавил, что силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Предварительно, жертв и разрушений нет.Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Пулково, сообщили в Росавиации.В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), ленинградская область, александр дрозденко, новости, атаки всу, пво