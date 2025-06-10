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Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь
Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T06:14
2025-06-10T06:15
беспилотник (бпла, дрон)
ленинградская область
александр дрозденко
новости
атаки всу
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Позже он добавил, что силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Предварительно, жертв и разрушений нет.Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Пулково, сообщили в Росавиации.В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), ленинградская область, александр дрозденко, новости, атаки всу, пво
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь

В Ленобласти ограничена мобильная связь и интернет из-за атаки беспилотников

06:14 10.06.2025 (обновлено: 06:15 10.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идет отражение атаки БПЛА. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже он добавил, что силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Предварительно, жертв и разрушений нет.
Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Пулково, сообщили в Росавиации.
В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Ленинградская областьАлександр ДрозденкоНовостиАтаки ВСУПВО
 
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