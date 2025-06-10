https://crimea.ria.ru/20250610/drony-atakuyut-lenoblast---v-ryade-rayonov-ogranichena-svyaz--1147077380.html
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь
Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T06:14
2025-06-10T06:14
2025-06-10T06:15
беспилотник (бпла, дрон)
ленинградская область
александр дрозденко
новости
атаки всу
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отражают в Ленинградской области, объявлен режим воздушной опасности. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Позже он добавил, что силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Предварительно, жертв и разрушений нет.Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Пулково, сообщили в Росавиации.В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0238331bbdd929a0c497d396ef75ee14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), ленинградская область, александр дрозденко, новости, атаки всу, пво
Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь
В Ленобласти ограничена мобильная связь и интернет из-за атаки беспилотников
06:14 10.06.2025 (обновлено: 06:15 10.06.2025)