https://crimea.ria.ru/20250610/chislo-zhertv-napadeniya-v-avstriyskoy-shkole-vyroslo-do-10-chelovek-1147113034.html

Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек

Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек

До 10 человек выросло число жертв нападения в школе в австрийском Граце. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T20:05

2025-06-10T20:05

2025-06-10T20:07

австрия

в мире

стрельба в школе

стрельба

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147112919_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e6998f5cc1ac76f6b2dea57594a16ac4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число жертв нападения в школе в австрийском Граце. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Во вторник в австрийском Граце молодой человек устроил стрельбу. Изначально сообщалось о восьми погибших. Еще двенадцать человек были ранены, девять из них - серьезно.По данным СМИ, нападавший покончил собой. Как ранее сообщила газета Kronen Zeitung, во время обыска в доме подозреваемого в нападении было обнаружено его предсмертное письмо.Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, пишут издания. По предварительной информации, для нападения он использовал два огнестрельных оружия, которым владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления.По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

австрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, в мире, стрельба в школе, стрельба, происшествия, новости