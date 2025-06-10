https://crimea.ria.ru/20250610/chislo-zhertv-napadeniya-v-avstriyskoy-shkole-vyroslo-do-10-chelovek-1147113034.html
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек
До 10 человек выросло число жертв нападения в школе в австрийском Граце. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:05
2025-06-10T20:05
2025-06-10T20:07
австрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число жертв нападения в школе в австрийском Граце. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Во вторник в австрийском Граце молодой человек устроил стрельбу. Изначально сообщалось о восьми погибших. Еще двенадцать человек были ранены, девять из них - серьезно.По данным СМИ, нападавший покончил собой. Как ранее сообщила газета Kronen Zeitung, во время обыска в доме подозреваемого в нападении было обнаружено его предсмертное письмо.Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, пишут издания. По предварительной информации, для нападения он использовал два огнестрельных оружия, которым владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления.По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австрия, в мире, стрельба в школе, стрельба, происшествия, новости
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до 10 человек
Число жертв нападения в школе в австрийском Граце выросло до 10 человек - СМИ
20:05 10.06.2025 (обновлено: 20:07 10.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число жертв нападения в школе в австрийском Граце. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Во вторник в австрийском Граце молодой человек устроил стрельбу. Изначально сообщалось о восьми погибших
. Еще двенадцать человек были ранены, девять из них - серьезно.
"Еще одна жертва (нападения - ред.) скончалась в больнице во вторник", - сообщило издание Kronen Zeitung, уточнив, что всего в результате нападения погибли 10 человек.
По данным СМИ, нападавший покончил собой. Как ранее сообщила газета Kronen Zeitung, во время обыска в доме подозреваемого в нападении было обнаружено его предсмертное письмо.
Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, пишут издания. По предварительной информации, для нападения он использовал два огнестрельных оружия, которым владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления.
По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия.
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