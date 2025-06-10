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Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма
Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма
Руководитель Управления общественной и гражданской дипломатии муниципалитета Тегерана Марьям Ансари, которая впервые прилетела в Ялту для участи в международной РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-10T06:37
2025-06-09T19:14
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ЯЛТА, 10 июн – РИА Новости Крым. Руководитель Управления общественной и гражданской дипломатии муниципалитета Тегерана Марьям Ансари, которая впервые прилетела в Ялту для участи в международной конференции, отметила удивительную схожесть природы Крыма и ее родного Ирана.И отметила, что уже в первый вечер пребывания на крымском полуострове она отметила местную кухню."Мне понравились виды Ялты из окна, очень красивые пейзажи, ваше гостеприимство, поэтому все было идеально, наши кухни очень похожи", – заметила официальный гость из Тегерана.Мариам Ансари представляет муниципалитет Тегерана, работает в департаменте, который занимается дипломатическим туризмом.Мариам Ансари – представитель одной из десяти стран, которые не побоялись приехать на полуостров на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие". Она проводится в Ялта с 3 по 7 июня и в ней принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии из России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции и других стран. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), являющейся партнером ООН. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма

О схожести природы и кухни Крыма и Ирана рассказала чиновница из Тегерана

06:37 10.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДороги в Крыму
Дороги в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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ЯЛТА, 10 июн – РИА Новости Крым. Руководитель Управления общественной и гражданской дипломатии муниципалитета Тегерана Марьям Ансари, которая впервые прилетела в Ялту для участи в международной конференции, отметила удивительную схожесть природы Крыма и ее родного Ирана.

"Когда мы ехали из Сочи в Крым, я увидела, что дорога очень напоминает наши иранские дороги, вот такие же пейзажи, крутые виражи. Поэтому я даже чувствовала, что будто я за рулем в своей собственной стране. И туристы, которые из Крыма могут приехать к нам, проехав с севера на юг, могут увидеть, что Иран и Крым очень похожи по природным данным", – сказала госпожа Ансари.

И отметила, что уже в первый вечер пребывания на крымском полуострове она отметила местную кухню.
"Мне понравились виды Ялты из окна, очень красивые пейзажи, ваше гостеприимство, поэтому все было идеально, наши кухни очень похожи", – заметила официальный гость из Тегерана.
Мариам Ансари представляет муниципалитет Тегерана, работает в департаменте, который занимается дипломатическим туризмом.
"Поэтому я здесь, чтобы представить мою страну и потенциал Тегерана, куда можно приехать. Как я сказала, хоть наши страны и разные, но очень много в них схожего. Я удивилась, что нашла так много того, что нас может сближать", – отметила гостья конференции.
Мариам Ансари – представитель одной из десяти стран, которые не побоялись приехать на полуостров на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие". Она проводится в Ялта с 3 по 7 июня и в ней принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии из России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции и других стран. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), являющейся партнером ООН. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.
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