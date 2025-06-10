https://crimea.ria.ru/20250610/chinovnitsa-iz-tegerana-sravnila-dorogi-irana-i-kryma-1146974257.html

Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма

Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма

Руководитель Управления общественной и гражданской дипломатии муниципалитета Тегерана Марьям Ансари, которая впервые прилетела в Ялту для участи в международной РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-10T06:37

2025-06-10T06:37

2025-06-09T19:14

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ЯЛТА, 10 июн – РИА Новости Крым. Руководитель Управления общественной и гражданской дипломатии муниципалитета Тегерана Марьям Ансари, которая впервые прилетела в Ялту для участи в международной конференции, отметила удивительную схожесть природы Крыма и ее родного Ирана.И отметила, что уже в первый вечер пребывания на крымском полуострове она отметила местную кухню."Мне понравились виды Ялты из окна, очень красивые пейзажи, ваше гостеприимство, поэтому все было идеально, наши кухни очень похожи", – заметила официальный гость из Тегерана.Мариам Ансари представляет муниципалитет Тегерана, работает в департаменте, который занимается дипломатическим туризмом.Мариам Ансари – представитель одной из десяти стран, которые не побоялись приехать на полуостров на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие". Она проводится в Ялта с 3 по 7 июня и в ней принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии из России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции и других стран. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), являющейся партнером ООН. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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