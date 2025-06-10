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Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Часть Крыма обесточена
Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Часть Крыма обесточена
В Белогорском районе Крыма из-за аварии на линии без электричества остались жители шести населенных пунктов, еще пять обесточены в Симферопольском районе. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T13:20
2025-06-10T13:20
крым
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма из-за аварии на линии без электричества остались жители шести населенных пунктов, еще пять обесточены в Симферопольском районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" уточнили, что без электроэнергии остались абоненты поселка Зуя, а также сел Новожиловка, Нижние Орешники, Украинка, Владимировка, Литвиненково. Кроме того, в Симферопольском районе обесточены Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье.Часом ранее в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийЗапорожская область снова полностью обесточенаВ Курской области восстановили электроснабжение
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РИА Новости Крым
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Часть Крыма обесточена

В Крыму обесточены села Белогорского и Симферопольского районов

13:20 10.06.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма из-за аварии на линии без электричества остались жители шести населенных пунктов, еще пять обесточены в Симферопольском районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В Белогорском районе из-за аварийного отключения шесть сел остались без электроснабжения", - сказано в сообщении.
В "Крымэнерго" уточнили, что без электроэнергии остались абоненты поселка Зуя, а также сел Новожиловка, Нижние Орешники, Украинка, Владимировка, Литвиненково. Кроме того, в Симферопольском районе обесточены Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили на предприятии.
Часом ранее в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов.
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