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Часть Крыма обесточена

Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Часть Крыма обесточена

В Белогорском районе Крыма из-за аварии на линии без электричества остались жители шести населенных пунктов, еще пять обесточены в Симферопольском районе. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T13:20

2025-06-10T13:20

2025-06-10T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма из-за аварии на линии без электричества остались жители шести населенных пунктов, еще пять обесточены в Симферопольском районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" уточнили, что без электроэнергии остались абоненты поселка Зуя, а также сел Новожиловка, Нижние Орешники, Украинка, Владимировка, Литвиненково. Кроме того, в Симферопольском районе обесточены Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье.Часом ранее в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийЗапорожская область снова полностью обесточенаВ Курской области восстановили электроснабжение

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симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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