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Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части
Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части
Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения. Об этом со ссылкой на депутата Рады Руслана Горбенко пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T09:26
2025-06-10T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения. Об этом со ссылкой на депутата Рады Руслана Горбенко пишет РИА Новости.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее писал, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.В конце апреля Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлеваются каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизацииБез воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦКЗаказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
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РИА Новости Крым
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украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины
Более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части

Депутат Рады Горбенко: более 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части

09:26 10.06.2025
 
© DIMITAR DILKOFFУкраинский военный. Фото AFP
Украинский военный. Фото AFP
© DIMITAR DILKOFF
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Свыше 100 тысяч украинских военных самовольно оставили свои подразделения. Об этом со ссылкой на депутата Рады Руслана Горбенко пишет РИА Новости.

"Если условно, то самовольное оставление части на Украине - 100 тысяч плюс, это большое количество. Да, сейчас очень много возвращается и благодаря возможности перейти в другую воинскую часть", - сказал Горбенко. При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее писал, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
В конце апреля Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлеваются каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
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