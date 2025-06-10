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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:08
2025-06-10T20:15
крым
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черное море
пво
министерство обороны рф
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в период с 11.30 до 20.00 над регионами были уничтожены семь вражеских БПЛА.В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника

20:08 10.06.2025 (обновлено: 20:15 10.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в период с 11.30 до 20.00 над регионами были уничтожены семь вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА – над территорией Брянской области,️ два – над Белгородской областью и по одному беспилотнику над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым, а также над Курской областью", - сказано в сообщении.
В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.
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