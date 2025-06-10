https://crimea.ria.ru/20250610/bespilotniki-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1147113209.html

Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T20:08

2025-06-10T20:08

2025-06-10T20:15

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в период с 11.30 до 20.00 над регионами были уничтожены семь вражеских БПЛА.В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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