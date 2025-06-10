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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:08
2025-06-10T20:08
2025-06-10T20:15
крым
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в период с 11.30 до 20.00 над регионами были уничтожены семь вражеских БПЛА.В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника
20:08 10.06.2025 (обновлено: 20:15 10.06.2025)