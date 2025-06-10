https://crimea.ria.ru/20250610/76-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1147077190.html

76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 10.06.2025

76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T05:38

2025-06-10T05:38

2025-06-10T05:52

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

атаки всу

министерство обороны рф

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили: 46 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 16 – над территорией Белгородской области, 9 – над территорией Республики Крым, по 2 - в Орловской и Калужской областях, один БПЛА – над территорией Воронежской области.Сутками ранее дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР), сообщил губернатор региона Олег Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезонВзрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости