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76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 10.06.2025
76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T05:38
2025-06-10T05:52
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили: 46 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 16 – над территорией Белгородской области, 9 – над территорией Республики Крым, по 2 - в Орловской и Калужской областях, один БПЛА – над территорией Воронежской области.Сутками ранее дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР), сообщил губернатор региона Олег Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезонВзрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости
76 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и другими регионами России силы ПВО сбили 76 беспилотников

05:38 10.06.2025 (обновлено: 05:52 10.06.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские силы ПВО сбили над регионами России 76 вражеских беспилотников, из них 9 - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили: 46 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 16 – над территорией Белгородской области, 9 – над территорией Республики Крым, по 2 - в Орловской и Калужской областях, один БПЛА – над территорией Воронежской области.
Сутками ранее дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР), сообщил губернатор региона Олег Николаев.
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