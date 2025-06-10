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102 украинских беспилотника атаковали регионы России
102 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 10.06.2025
102 украинских беспилотника атаковали регионы России
Силы российской ПВО сбили в течение ночи 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T07:21
2025-06-10T07:21
2025-06-10T07:22
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбили в течение ночи 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ во вторник.В частности, 46 дронов уничтожено над территорией Брянской области, 20 - над территорией Белгородской области, по девять – над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре – над Калужской областью и Татарстаном. Три БПЛА были сбиты над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один – над Смоленской областью.Сутками ранее дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР), сообщил губернатор региона Олег Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, россия, пво, атаки всу, атаки всу на крым, новости
102 украинских беспилотника атаковали регионы России
102 украинских беспилотника сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
07:21 10.06.2025 (обновлено: 07:22 10.06.2025)