https://crimea.ria.ru/20250610/102-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-1147077714.html

102 украинских беспилотника атаковали регионы России

102 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 10.06.2025

102 украинских беспилотника атаковали регионы России

Силы российской ПВО сбили в течение ночи 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T07:21

2025-06-10T07:21

2025-06-10T07:22

беспилотник (бпла, дрон)

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атаки всу на крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбили в течение ночи 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ во вторник.В частности, 46 дронов уничтожено над территорией Брянской области, 20 - над территорией Белгородской области, по девять – над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре – над Калужской областью и Татарстаном. Три БПЛА были сбиты над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один – над Смоленской областью.Сутками ранее дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР), сообщил губернатор региона Олег Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250610/drony-atakuyut-lenoblast---v-ryade-rayonov-ogranichena-svyaz--1147077380.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, россия, пво, атаки всу, атаки всу на крым, новости