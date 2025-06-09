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Запорожская область снова полностью обесточена

Запорожская область снова полностью обесточена - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Запорожская область снова полностью обесточена

На всей территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T15:13

2025-06-09T15:13

2025-06-09T15:22

евгений балицкий

запорожская область

новости

электросети

электроэнергия

лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. На всей территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.И объяснил, что восстановление системы электроснабжения области после атак ВСУ на энергетическую систему региона продолжается в поэтапном режиме, и отключение электроэнергии может повторяться какое-то время.На прошлой неделе часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов.4 июня Мелитополь находился под массированным ударом вражеских беспилотников. Было зафиксировано не менее пяти взрывов над городом, враг попытался атаковать электроподстанцию.Также в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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