Запорожская область снова полностью обесточена
Запорожская область снова полностью обесточена
15:13 09.06.2025 (обновлено: 15:22 09.06.2025)
© Администрация Херсонской областиЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. На всей территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Временное отключение электроэнергии на всей территории региона", – проинформировал глава региона.
И объяснил, что восстановление системы электроснабжения области после атак ВСУ на энергетическую систему региона продолжается в поэтапном режиме, и отключение электроэнергии может повторяться какое-то время.
На прошлой неделе часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов.
4 июня Мелитополь находился под массированным ударом вражеских беспилотников. Было зафиксировано не менее пяти взрывов над городом, враг попытался атаковать электроподстанцию.
Также в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области.
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