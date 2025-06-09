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"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии - РИА Новости Крым, 09.06.2025
"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T22:12
2025-06-09T22:12
дональд трамп
сша
политика
лос-анджелес
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за его проваленную работу, которая привела к беспорядкам и погромам в Калифорнии. Об этом американский лидер сообщил журналистам, его слова приводит РИА Новости.Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом публично предложил куратору по вопросам обеспечения безопасности границ США Тому Хоману арестовать себя.По словам Трампа это "отличная идея", поскольку "Гэвин любит привлекать к себе внимание".Он также подчеркнул, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, которых следует посадить в тюрьму. "Они плохие люди", – сказал Трамп, не ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже.В ответ губернатор Калифорнии назвал призыв президента США Трампа арестовать его "безошибочным шагом к авторитаризму".По версии Ньюсома, в произошедшем в Калифорнии виноват сам Трамп, который инициировал жесткие рейды иммиграционной и таможенной полиции в пригороде Лос-Анджелеса, городе Парамаунт, где подавляющее большинство населения составляют выходцы из Мексики.Ранее в этот день президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что решение направить Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии было правильным."Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", – заявил Трамп.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата.На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес не запрашивали помощи.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы Дональда Трампа, и уже принялись отчаянно кидать на бунт против власти нелегалов, завезенных в эпоху Байдена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеТрамп запретил въезд в США гражданам ряда странАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дональд трамп, сша, политика, лос-анджелес, мигранты
"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии

Трамп поддержал предложение губернатора Калифорнии Ньюсома арестовать его за беспорядки

22:12 09.06.2025
 
© AFP 2024 / YURI CORTEZБеспорядки
Беспорядки - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AFP 2024 / YURI CORTEZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за его проваленную работу, которая привела к беспорядкам и погромам в Калифорнии. Об этом американский лидер сообщил журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом публично предложил куратору по вопросам обеспечения безопасности границ США Тому Хоману арестовать себя.
По словам Трампа это "отличная идея", поскольку "Гэвин любит привлекать к себе внимание".
"Я бы арестовал его, будь я Томом Хоманом... Он (Ньюсом – ред.) провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен – и все это знают", – сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что беспорядки в Лос-Анджелесе устроили профессиональные провокаторы и мятежники, которых следует посадить в тюрьму. "Они плохие люди", – сказал Трамп, не ответив на вопрос, рассматривает ли он возможность задействовать закон о мятеже.
В ответ губернатор Калифорнии назвал призыв президента США Трампа арестовать его "безошибочным шагом к авторитаризму".
"Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец – это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это безошибочный шаг к авторитаризму", – написал Ньюсом в соцсети X.
По версии Ньюсома, в произошедшем в Калифорнии виноват сам Трамп, который инициировал жесткие рейды иммиграционной и таможенной полиции в пригороде Лос-Анджелеса, городе Парамаунт, где подавляющее большинство населения составляют выходцы из Мексики.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что решение направить Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии было правильным.
"Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", – заявил Трамп.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата.
На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес не запрашивали помощи.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы Дональда Трампа, и уже принялись отчаянно кидать на бунт против власти нелегалов, завезенных в эпоху Байдена.
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Дональд ТрампСШАПолитикаЛос-АнджелесМигранты
 
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